2019-01-18T19:30:19+03:00
Общество

В Москве начался полугодовой донорский марафон «Достучаться до сердец»

Предложить свою идею акции может любая организация или группа волонтеров
Ольга БОРСКАЯ
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Цель марафона - не только пополнение банков крови и популяризация донорства. Организаторы хотят найти и распространить лучшие примеры донорских акций, которые устраивают волонтеры.Цель марафона - не только пополнение банков крови и популяризация донорства. Организаторы хотят найти и распространить лучшие примеры донорских акций, которые устраивают волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Акции по сбору крови, лекции о донорстве, флешмобы будут идти в столице с января по июнь 2019 года. В Москве стартовал очередной марафон донорских практик «Достучаться до сердец». Его проводят Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр по донорству крови при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города, Координационного центра по донорству крови при ОП РФ и Службы крови.

Цель марафона - не только пополнение банков крови и популяризация донорства. Организаторы хотят найти и распространить лучшие примеры донорских акций, которые устраивают волонтеры.

– Одна из основных целей марафона в 2019 году – развитие и тиражирование практических форматов работы по развитию регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Свою идею донорской акции может предложить любая организация или группа неравнодушных людей.

– Победителями марафона станут те организации и инициативные группы, которые не только эффективно проведут акции по сбору крови, флешмобы, игры и используют иные интерактивные форматы, увеличат долю регулярных доноров крови в Москве, но и введут в свою практику интересные, нестандартные решения, а также уделят внимание информированию о том, что такое донорство костного мозга, - отметила Елена Стефанюк.

Итоги марафона подведут в июне 2019 года на конференции «Движение жизни».

В ходе донорского марафона в 2016–2018 годах было собрано более 7 960 литров крови Фото: материалы пресс-служб

В ходе донорского марафона в 2016–2018 годах было собрано более 7 960 литров кровиФото: материалы пресс-служб

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Узнать, как подать заявку на марафон – bit.ly/donormarafon4,

Узнать о ближайших акциях в онлайн-календаре мероприятий – bit.ly/donorcalendar.

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