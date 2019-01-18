2019-01-18T13:20:33+03:00
Общество

В Подмосковье ищут врачей скорой, которые пообедали в кафе, не обращая внимания на лежащего без сознания мужчину

Очевидцы сняли на камеру, как медики спокойно покушали, а потом прошли мимо [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Медики не обратили внимания на лежащего в кафе мужчину.Медики не обратили внимания на лежащего в кафе мужчину.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Следственный комитет начал доследственную проверку - ищут врачей, которых могут обвинить в неоказании медицинской помощи.

Скандальное видео было опубликовано в соцсетях. Автор утверждает, что запись была сделана в одном из одинцовских кафе.

Врачи скорой помощи "перешагнули" через упавшего человека.

«Оператор» показывает, что у входа лежит без сознания мужчина. Через пару столиков - двое мужчин и женщина в форменной красной одежде. У всех на спине надпись крупными буквами: «Скорая помощь». По словам очевидцев, врачи спокойно покушали и ушли. На видео это есть: все трое проходят мимо, без всяких эмоций окинув взглядом лежащего на полу мужчину.

Другие посетители кафе позвонили в 112.

«Этот же наряд вернулся вместе с полицией через 15 минут откачивать его (лежащего без сознания мужчину, - Авт.)», - утверждает очевидец, слова которого приводят в группе «Типичное Одинцово».

- Следователям предстоит установить сотрудников «скорой», а также мужчину, который лежал на полу в кафе и очевидцев произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Все лица будут опрошены. Действиям либо бездействию врачей будет дана правовая оценка.

Между тем, скандал уже прокомментировал главврач подмосковной станции скорой помощи Олег Какурин. По его словам, лежащий на полу мужчина из видео поступил 15 января из кафе в Одинцовскую райбольницу с диагнозом «алкогольная интоксикация». Сначала он находился в реанимации, однако спустя сутки был переведен в палату отделения терапии. В настоящий момент он уже самостоятельно покинул больницу.

По словам Какурина, врачи, которые фигурируют в записи, не являются сотрудниками госучреждения скорой помощи Московской области - иначе носили бы форму синего цвета. А эти были в красном. По существующим версиям, попавшие на видео специалисты могли относиться либо к медицине катастроф, либо работать в какой-либо частной службе скорой помощи. Как отмечают в СК, их поиски продолжаются.

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