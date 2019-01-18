Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали по подозрению в организации проституции

Вечером в четверг в Москву вернулись герои одного из самых громких секс-скандалов минувшего года — гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (более известная как Настя Рыбка) и россиянин Александр Кириллов (творческий псевдоним — Алекс Лесли). Год назад в Таиланде в компании ещё десятка соотечественников они были арестованы по подозрению в «нелегальной трудовой деятельности». Въехав в королевство как туристы, Лесли и Рыбка проводили тренинги, где любой парень стал бы «гуру соблазнения», а любая девчонка — «охотницей на олигархов»... отстегнув энную сумму организаторам «спецкурсов».

Более того, по мнению американских СМИ, Рыбка даже обладала информацией по нашумевшему делу о «русских связях Трампа». Работница, как бы сказать корректнее, сферы эскорт-услуг вращалась в самых разных кругах, в том числе и среди «капитанов бизнеса», у которых могли быть общие дела с заокеанскими магнатами. Ещё в Таиланде после ареста Рыбка даже требовала у Штатов «предоставить ей политическое убежище», обещая «рассказать всё». Но, похоже, то была лишь очередная эпатажная выходка юной особы, которую американские власти благополучно игнорировали.

alex.lesley Cекс-тренер Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка

И вот 15 января на судя в Паттайе все подозреваемые признали вину, получили условный срок и были водворены в Россию. Но «секс-приключения» не закончились. По прибытии в аэропорт Шереметьево Лесли и Рыбка были задержаны. Девушка идти под конвоем отказалась, тогда оперативники посадили её инвалидную коляску (есть в каждом аэропорту на случай прилёта пассажиров с ограниченными возможностями).

Настю Рыбку и Алекса Лесли в Таиланде арестовали по подозрению в «нелегальной трудовой деятельности».Фото: REUTERS

Сейчас лихую парочку секс-тренеров подозревают в организации проституции — до «гастролей в Тайланде» они долгое время проводили свои «секс-тренинги» в России. Решение о дальнейшей судьбе Лесли и Рыбки примут в течение двух дней. Их могут отпустить под подписку о невыезде, могут направить в суд для выбора меры пресечения, а могут и вовсе отпустить, если вина не будет доказана.