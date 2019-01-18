У 24-летнего призера Олимпиады нашли рак

Канадский сноубордист Макс Пэррот борется с раком. У 24-летнего серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане диагностирован лимфогранулематоз.

Эта форма рака поражает лимфатическую систему. Чаще всего лимфома Ходжкина диагностируется у людей в возрасте от 15 до 30 лет.

"Мне до сих пор нелегко от этой новости. Сложнее всего то, что я пропущу целый сезон. Раньше я никогда не пропускал ни одного соревнования. Болезнь стала для меня новым вызовом. Я намерен сделать все возможное, чтобы победить ее, - цитирует сноубордиста CBC. - Моя ближайшая цель - вернуться к соревнованиям уже в следующем году".

maxparrot Канадский сноубордист Макс Пэррот борется с раком

На прошлой неделе он впервые прошел курс химиотерапии. Лечение будет продолжаться каждые две недели в течение следующих шести месяцев.

maxparrot Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане пропустит сезон

Главные симптомы лимфогранулематоза: безболезненный отек лимфатических узлов, постоянная усталость и необъяснимая потеря веса. Пэррот узнал о своей болезни случайно.

На протяжении какого-то времени его мучил непрекращающийся зуд. В ноябре 2018 года спортсмен обнаружил уплотнение в шее, но обратился к врачу только в декебре.