2019-01-18T15:07:28+03:00
Спорт

У 24-летнего призера Олимпиады нашли рак

Сноубордист Макс Пэррот прошел курс химиотерапии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Макс Пэррот с серебряной медалью олимпиады в Пхенчхане.Макс Пэррот с серебряной медалью олимпиады в Пхенчхане.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канадский сноубордист Макс Пэррот борется с раком. У 24-летнего серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане диагностирован лимфогранулематоз.

Эта форма рака поражает лимфатическую систему. Чаще всего лимфома Ходжкина диагностируется у людей в возрасте от 15 до 30 лет.

"Мне до сих пор нелегко от этой новости. Сложнее всего то, что я пропущу целый сезон. Раньше я никогда не пропускал ни одного соревнования. Болезнь стала для меня новым вызовом. Я намерен сделать все возможное, чтобы победить ее, - цитирует сноубордиста CBC. - Моя ближайшая цель - вернуться к соревнованиям уже в следующем году".

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Канадский сноубордист Макс Пэррот борется с раком
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На прошлой неделе он впервые прошел курс химиотерапии. Лечение будет продолжаться каждые две недели в течение следующих шести месяцев.

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Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане пропустит сезон
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Главные симптомы лимфогранулематоза: безболезненный отек лимфатических узлов, постоянная усталость и необъяснимая потеря веса. Пэррот узнал о своей болезни случайно.

На протяжении какого-то времени его мучил непрекращающийся зуд. В ноябре 2018 года спортсмен обнаружил уплотнение в шее, но обратился к врачу только в декебре.

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