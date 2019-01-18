Цены на пшеницу достигли максимума
В России резко подорожала пшеница, а вслед за ней и пшеничная мука, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Пшено в этом сезоне стало самой дорогой крупой в России. Розничные цены на него за год подскочили на 70% - до 53 руб за кг. В рублях это максимальное значение с августа 2011 года. Виной всему активный экспорт, считают в ИКАР. Мировые цены на пшеницу выросли, рубль ослаб - продавать за рубеж стало выгоднее. Кроме того, в конце года спрос на зерно со стороны животноводческих и птицеводческих хозяйств был непривычно высок. Все это создало дефицит на рынке.
Подорожание пшена аукнулось ценами на муку. За прошлый год они выросли на четверть и до сих пор продолжают расти. Только за новогодние праздники из-за повышения НДС и коммунальных тарифов тонна муки подорожала на 500 рублей. Сейчас цены во всех регионах находятся на максимуме с 2016 года. И предпосылок для снижения нет. Все будет зависеть от мировых цен, говорят эксперты.
Цены на хлеб из-за этого могут вырасти, но незначительно.
- Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях (цене изделий - Ред.) невысока - не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы, - сказали в ИКАР.
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ:
Мука - 20%
Другое сырье - 5%
Расходы на производство - 27%
Маркетинговые расходы - 7%
НДС - 7%
Наценки розничной торговли - 20%
Прибыль производителя - 11,5%
*По данным Росстата
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