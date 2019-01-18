Цены на пшеницу достигли максимума

В России резко подорожала пшеница, а вслед за ней и пшеничная мука, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Пшено в этом сезоне стало самой дорогой крупой в России. Розничные цены на него за год подскочили на 70% - до 53 руб за кг. В рублях это максимальное значение с августа 2011 года. Виной всему активный экспорт, считают в ИКАР. Мировые цены на пшеницу выросли, рубль ослаб - продавать за рубеж стало выгоднее. Кроме того, в конце года спрос на зерно со стороны животноводческих и птицеводческих хозяйств был непривычно высок. Все это создало дефицит на рынке.

Подорожание пшена аукнулось ценами на муку. За прошлый год они выросли на четверть и до сих пор продолжают расти. Только за новогодние праздники из-за повышения НДС и коммунальных тарифов тонна муки подорожала на 500 рублей. Сейчас цены во всех регионах находятся на максимуме с 2016 года. И предпосылок для снижения нет. Все будет зависеть от мировых цен, говорят эксперты.

Цены на хлеб из-за этого могут вырасти, но незначительно.

- Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях (цене изделий - Ред.) невысока - не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы, - сказали в ИКАР.

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ:

Мука - 20%

Другое сырье - 5%

Расходы на производство - 27%

Маркетинговые расходы - 7%

НДС - 7%

Наценки розничной торговли - 20%

Прибыль производителя - 11,5%

*По данным Росстата

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