Пусть Чечня гасит долги хоть «мерседесами»

Газа в Грозном всегда было в избытке, даже в 2008 году, когда война уже закончилась, на улицах города, недалеко от центра, можно было увидеть такую картину – из пробитой магистрали лупит огненный факел, вокруг расставлены кресла, стулья и скамейки и грозненцы греются, отдыхают, как у лесного костерка. И так, на протяжении не месяцев – лет! Никому даже в голову не приходило, что дырявую магистраль стоит заглушить (это несложно), а за газ, рано или поздно придется платить. В какой-нибудь нищей Вологде это прекрасно понимают. И платят, иногда – из последних сил. Во-первых – чужим пользоваться задаром некрасиво, во-вторых – газ просто тупо отключат, причем, очень быстро. На этом всегда базировалось гражданское самосознание – совесть и кнут.

Но, Северный Кавказ – регион особый.

Невозможно себе представить, чтобы на рынке «Садовод» в Москве открыто продавались электросчетчики-обманки, а вот в той же Махачкале – запросто. «Такой вот регион/менталитет». Если ловили за руку на воровстве – начиналось лукавое нытье о природной бедности, «эхе войны», национальных особенностях с переходом на обвинения в империализме - причем, таким слаженным хором. За электричество, на Северном Кавказе, могли не платить целыми улицами и поселками с веским аргументом: «никто не платит». Если такое не прокатывало – в ход шли угрозы, туманные или явные.

Самое удивительное, что даже правоохранительные органы Чечни, предельно аккуратно, но намекнули на возможные «протестные выступления» если за газ заставят платить. Я могу себе представить быкующего в ресторане прокурора из Костромской глубинки, но я не могу представить подобное заявление на официальном сайте прокуратуры Костромы. Действительно, разные менталитеты, но … одно государство. Поэтому, я надеюсь, что будет сделана правовая оценка и судебного решения, и комментария республиканской прокуратуры. Потом аудит долгов и их погашение. Можно «мерседесами». Думаю, элитных машин в Чечне хватит, а газовики не откажутся.

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Георгий БОВТ

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