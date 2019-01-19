2019-01-19T13:04:35+03:00
Общество

Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купаниях

Православные христиане 19 января отмечают один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздников [фоторепортаж]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В ночь с 18 на 19 января в России по традиции прошли массовые купания в специальных прорубях, иорданяхВ ночь с 18 на 19 января в России по традиции прошли массовые купания в специальных прорубях, иорданяхФото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздников. При этом в ночь с 18 на 19 января в России по традиции прошли массовые купания в специальных прорубях, иорданях, которые, как считается, помогают исцелить болезни и укрепить веру.

Православные христиане 19 января отмечают один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные христиане 19 января отмечают один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причем, несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в воду. В результате в купелях окунулись миллионы россиян.

Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купаниях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купанияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человек. И это только начало, ведь купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботы. Стоит отметить, что в общей сложности в столичном регионе оборудовано около 300 мест для купания, где организованы специальные площадки с теплыми раздевалками, безопасными спусками в воду и горячими напитками.

В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздниковФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в воду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в водуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботыФото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящий сибиряк. Снимок сделан нашим корреспондентом в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий сибиряк. Снимок сделан нашим корреспондентом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирякам морозы не страшны. Снимок сделан нашим корреспондентом в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирякам морозы не страшны. Снимок сделан нашим корреспондентом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прорубь всей семьей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прорубь всей семьейФото: Михаил ФРОЛОВ

У купелей дежурили спасатели Фото: Михаил ФРОЛОВ

У купелей дежурили спасателиФото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели рассказывали как правильно окунаться в ледяную воду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели рассказывали как правильно окунаться в ледяную водуФото: Михаил ФРОЛОВ

Кто-то не смог сам покинуть купель Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кто-то не смог сам покинуть купельФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В купель положено окунаться с головой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В купель положено окунаться с головойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Снимок сделан нашим корреспондентом в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Снимок сделан нашим корреспондентом в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ

Купание в селе Санниково Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Купание в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Купание в селе Санниково Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Купание в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Освящение купели в селе Санниково Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Освящение купели в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Купания в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Купания в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Купания в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Купания в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Купания в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Купания в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Не сфотографировался, значит не окунался Фото: Олег ЗОЛОТО

Не сфотографировался, значит не окуналсяФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Купания в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную [фото, видео]
Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов и обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин поспорили о том, должны ли суды учитывать политические обстоятельства
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Новости 24
Джордж Буш накормил федеральных служащих пиццей
Минсельхоз отметил небольшой рост цен на некоторые продукты
Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины
Умер миллиардер Генри Си - самый богатый человек Филиппин
В Чувашии попросили списать долги за газ
«Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт
Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря
В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн
Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном
На Бали введут налог для туристов в $10
Трамп отметил недостоверность статьи о переговорах по Trump Tower в Москве
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с участием четырех иномарок
Второй за сутки пожар произошел на трубопроводе в Мексике
Офис спецпрокурора Мюллера опроверг статью BuzzFeed о лжи Коэна Конгрессу
Погода в Москве на 19 января 2019 года: в столице подморозит до -6 градусов
В Мексике 20 человек погибли при взрыве на бензопроводе
Foreign Policy: Бояться надо российских ракет с обычными боеголовками
В Риге отменили крещенские купания в Западной Двине
Болгария экстрадировала россиянина Жукова в США
В МИД прокомментировали заморозку ситуации с Россией в ПАСЕ
Демократы США обвинили РФ в попытке взлома серверов партии в ноябре 2018 года
Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов
Разведка США доложила об успешном испытании в России новой ПРО "Нудоль"
Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза
Умер сатирик Семен Лившин