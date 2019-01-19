Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купаниях

В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздников. При этом в ночь с 18 на 19 января в России по традиции прошли массовые купания в специальных прорубях, иорданях, которые, как считается, помогают исцелить болезни и укрепить веру.

Православные христиане 19 января отмечают один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причем, несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в воду. В результате в купелях окунулись миллионы россиян.

Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купанияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человек. И это только начало, ведь купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботы. Стоит отметить, что в общей сложности в столичном регионе оборудовано около 300 мест для купания, где организованы специальные площадки с теплыми раздевалками, безопасными спусками в воду и горячими напитками.

В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздниковФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в водуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботыФото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящий сибиряк. Снимок сделан нашим корреспондентом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирякам морозы не страшны. Снимок сделан нашим корреспондентом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прорубь всей семьейФото: Михаил ФРОЛОВ

У купелей дежурили спасателиФото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели рассказывали как правильно окунаться в ледяную водуФото: Михаил ФРОЛОВ

Кто-то не смог сам покинуть купельФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В купель положено окунаться с головойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Снимок сделан нашим корреспондентом в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ

Купание в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Купание в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Освящение купели в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ

Купания в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Купания в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Купания в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Не сфотографировался, значит не окуналсяФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО