Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купаниях
В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздников. При этом в ночь с 18 на 19 января в России по традиции прошли массовые купания в специальных прорубях, иорданях, которые, как считается, помогают исцелить болезни и укрепить веру.
Православные христиане 19 января отмечают один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Причем, несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в воду. В результате в купелях окунулись миллионы россиян.
Миллионы россиян приняли участие в Крещенских купанияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человек. И это только начало, ведь купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботы. Стоит отметить, что в общей сложности в столичном регионе оборудовано около 300 мест для купания, где организованы специальные площадки с теплыми раздевалками, безопасными спусками в воду и горячими напитками.
В субботу православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых почитаемых в нашей стране церковных праздниковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Только в Москве и Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие более ста тысяч человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несмотря на морозы, верующие всю ночь приходили к водоемам и, как и положено, трижды погружались в водуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Купели в столичных парках будут работать до 18:00 субботыФото: Михаил ФРОЛОВ
Настоящий сибиряк. Снимок сделан нашим корреспондентом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сибирякам морозы не страшны. Снимок сделан нашим корреспондентом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В прорубь всей семьейФото: Михаил ФРОЛОВ
У купелей дежурили спасателиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кто-то не смог сам покинуть купельФото: Роман ИГНАТЬЕВ
В купель положено окунаться с головойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Снимок сделан нашим корреспондентом в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Купание в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
Купание в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
Освящение купели в селе Санниково Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
Не сфотографировался, значит не окуналсяФото: Олег ЗОЛОТО
Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
Купания в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
Купания в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН