Жених-миллионер запрещает Анне Калашниковой работать

Ещё в конце прошлого года в Сеть попали фото, как бывшая невеста Прохора Шаляпина певица Анна Калашникова примеряет в свадебном салоне платье.

Подруги Калашниковой утверждают, что красотка скоро отправится под венец.

Однако уже после Нового года в отношениях певицы и ее жениха появились проблемы.

- Он не хочет, чтобы Аня пела и вообще работала. Контролирует каждый ее шаг, ревнует,-поделилась с «КП» подруга Калашниковой. - Теперь Аня думает, как сохранить отношения с любимым, поскольку сидеть дома на цепи она тоже не хочет.

Калашниковой приписывают роман с 53-летним бизнесменом Олегом НакариковымФото: Личный архив

Напомним: в прошлом году Анна Калашникова рассталась с бизнесменом Григорием Аветовым. Теперь певице приписывают роман с 53-летним бизнесменом из Канады Олегом Накариковым, который, как говорят, даже снялся в новом клипе артистки «Жара».

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