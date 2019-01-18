Жених-миллионер запрещает Анне Калашниковой работать
Ещё в конце прошлого года в Сеть попали фото, как бывшая невеста Прохора Шаляпина певица Анна Калашникова примеряет в свадебном салоне платье.
Подруги Калашниковой утверждают, что красотка скоро отправится под венец.
Однако уже после Нового года в отношениях певицы и ее жениха появились проблемы.
- Он не хочет, чтобы Аня пела и вообще работала. Контролирует каждый ее шаг, ревнует,-поделилась с «КП» подруга Калашниковой. - Теперь Аня думает, как сохранить отношения с любимым, поскольку сидеть дома на цепи она тоже не хочет.
Калашниковой приписывают роман с 53-летним бизнесменом Олегом НакариковымФото: Личный архив
Напомним: в прошлом году Анна Калашникова рассталась с бизнесменом Григорием Аветовым. Теперь певице приписывают роман с 53-летним бизнесменом из Канады Олегом Накариковым, который, как говорят, даже снялся в новом клипе артистки «Жара».
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