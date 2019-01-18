2019-01-18T17:24:05+03:00
Звезды

Жених-миллионер запрещает Анне Калашниковой работать

Накануне свадьбы мужчина поставил перед певицей условие
Алина ЧЕРНОВА
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Новогодние каникулы Анна провела с женихом в ТаиландеНовогодние каникулы Анна провела с женихом в ТаиландеФото: Личный архив
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Ещё в конце прошлого года в Сеть попали фото, как бывшая невеста Прохора Шаляпина певица Анна Калашникова примеряет в свадебном салоне платье.

Подруги Калашниковой утверждают, что красотка скоро отправится под венец.

Однако уже после Нового года в отношениях певицы и ее жениха появились проблемы.

- Он не хочет, чтобы Аня пела и вообще работала. Контролирует каждый ее шаг, ревнует,-поделилась с «КП» подруга Калашниковой. - Теперь Аня думает, как сохранить отношения с любимым, поскольку сидеть дома на цепи она тоже не хочет.

Калашниковой приписывают роман с 53-летним бизнесменом Олегом Накариковым Фото: Личный архив

Калашниковой приписывают роман с 53-летним бизнесменом Олегом НакариковымФото: Личный архив

Напомним: в прошлом году Анна Калашникова рассталась с бизнесменом Григорием Аветовым. Теперь певице приписывают роман с 53-летним бизнесменом из Канады Олегом Накариковым, который, как говорят, даже снялся в новом клипе артистки «Жара».

КСТАТИ

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Певица появилась в ювелирном сете из редких танзанитов на «Песне года» (подробности)

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