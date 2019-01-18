В Москве женщину убило глыбой льда с крыши

Второй за неделю случай гибели людей от падения сосулек и снега с крыш произошел в Москве в пятницу, 18 января. Но не спешите винить в случившемся коммунальщиков. Предупреждающее об опасности ограждение погибшая попросту проигнорировала.

Все произошло у дома №3 в Танковом проезде. Днем там шли запланированные работы по очистке кровли от снега. Территорию оградили защитными лентами, а внизу за порядком следил сотрудник управляющей компании. Именно дворник первым заметил женщину, которая так ку да - то спешила, что перемахнула через ограждение.

По словам очевидцев, мужчина кричал и пытался остановить москвичку. Но та не реагировала. Тогда он сам бросился за ленту, чтобы остановить даму. В этот момент и произошла беда. Огромный пласт снега и льда накрыл обоих.

- От полученных травм женщина, личность которой пока не установлена , погибла не месте. Сотрудник управляющей компании с легкими травмами был госпитализирован, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Точно так же через ограждение несколькими днями ранее перелез 51-летний москвич. После падения глыбы льда 15 января в Лялином переулке он был госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой. Спустя трое суток 18 января мужчина скончался.

В мэрии Москвы призывают жителей быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не переходить за ленты, которыми отмечены места уборки крыш от снега и наледи.