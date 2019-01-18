2019-01-18T19:25:07+03:00
Телевизор

«Прыжок в пасть акулы»: шоу «НИИ РЕН ТВ» бросает вызов «Орлу и решке»

Очередной трэвел-телепроект будет вести популярный некогда в ЖЖ блогер Сергей Доля
Константин ГЛЫБА
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Сергей Доля развиртуализировался и материализовался на ТВСергей Доля развиртуализировался и материализовался на ТВФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Автор популярного в «Живом журнале» (в эпоху до фейсбука, Вконтакте и телеграма) блога блога «Страница виртуальных путешественников» Сергей Доля развиртуализировался и материализовался на ТВ. Он запускает программу с лаконичным и слегка загадочным названием «НИИ РЕН ТВ». И посвящена она будет — кто бы мог подумать — путешествиям!

Жанр трэвел-шоу, надо признать, не такой уж редкий на поле российского телевидения. Помимо канонического проекта «Орел и решка» («Пятница!») жив и Дмитрий Крылов с «Путевыми заметками» (Первый), а еще выходят программы «Туристы» (СТС) и «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном (НТВ). Однако Сергей Доля уверяет, что ему есть чем увлечь зрителя.

- Я хочу делать интересные истории о местах, где я путешествую, - говорит ведущий. - Хочу передать атмосферу и дать высказаться не только мне, но и людям, которые тоже прошли через “прыжок в пасть акулы”. Моя задача погрузить зрителей в эмоциональное участие, показать вам что-то за пределами рационального объяснения, а это может только телевидение. «НИИ РЕН ТВ» – это не блог или рассказ, а остросюжетный блокбастер, который заставляет человека сидеть, открыв рот. Мы делаем программу такой, чтобы в любую секунду вы её включили и уже не смогли от не оторваться.

Предполагается, что публика узнает много нового. Например, почему пингвины на самом деле жестоки, порочны и безнравственны. Откуда на древних мегалитах Стоунхенджа взялись следы бетонного раствора. Почему власти Китая запрещают мировым ученым проверить подлинность легендарной терракотовой армии. Какую из пустынь собираются превратить в мощный военный полигон – и какие тайны скрывают в ней власти Чили. Не обойдется и без рассекреченного досье ФБР (это же РЕН ТВ!), которое проливает свет на истинную причину смерти гениального Николы Теслы.

- Мне постоянно страшно, - жалуется на выпавшую ему долю Доля. - Мне уже коллеги говорят, что я самый трусливый ведущий на телевидении – потому что мне всё время страшно. Я так считаю: если вы сидите в студии на диване, конечно, вам нечего бояться. А когда вы каждый день засовываете голову в пасть льва, то бояться – вполне нормально. От ныряния с акулой до прогулок по криминальным районам – все это будет в нашей программе. И вы поймете, почему я боялся.

«НИИ РЕН ТВ», РЕН ТВ, с 28 января, понедельник-четверг, 14.00.

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