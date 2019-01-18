Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?

История с Еленой Бойко, выдворенной за пределы России на территорию Украины, продолжает оставаться в центре общественного внимания. И на радио «Комсомольская правда» в эфире, который вел Валентин Алфимов, на эту тему поспорили депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов и журналист «Комсомолки» Александр Гришин.

«БОЛЬШОЙ ВОПРОС, ЧТО ОНА ТАМ НАРУШИЛА»

Алфимов:

- Господин Шаргунов, вы же были одним из самых ярых защитников Елены Бойко.

Шаргунов:

- Не ярых, просто разумных и логичных. Я думаю, что любой нормальный совестливый человек будет возмущен этой историей.

Гришин:

- Она нарушила российское законодательство, и суд принял решение, руководствуясь законом.

Шаргунов:

- Большой вопрос, что она там нарушила. По моим сведениям, она продлевала свое пребывание. В любом случае, Елена обращалась с просьбой о политическом убежище. И уже существует решение президента о возможности его предоставления в принципе. Депортация Бойко происходила в нарушение действующего законодательства - поскольку ей не дали возможность подать нормальную апелляцию. Есть простая история. Женщина, которую знали миллионы телезрителей, которая бежала от политического преследования, от уголовных дел, с Украины в Россию, была выдворена Россией на Украину, где ее арестовали. Вот краткая фабула. Все остальное - от лукавого.

Гришин:

- Меня чрезвычайно удивляет, что парламентарий, который пишет и принимает законы, оправдывает нарушение законодательства.

Шаргунов:

- Вы считаете, что выдворение Елены Бойко - это нормально?

Гришин:

- Я считаю, если человек был уверен в том, что ей грозит опасность…

Шаргунов:

- Пусть это будет на вашей совести.

Гришин:

-… она должна была предпринять меры, чтобы обезопасить себя. Вы здесь сказали: президент дал возможность предоставления политического убежища. Но ответьте, когда это произошло?

Шаргунов:

- Мне просто стыдно, что в России находятся люди, из каких-либо соображений оправдывающие произошедшее.

Гришин:

- Я задал конкретный вопрос. Вы на него не отвечаете. Я могу ответить вместо вас. Президент дал такую возможность уже после решения апелляционной судебной инстанции по делу Бойко. Когда решение суда уже вступило в силу. Понимаете?

Шаргунов:

- Нет, не понимаю. Даже если представить, что она что-то там не заполнила, любой нормальный человек - и депутат, и обычный человек, гражданин, обыватель - должен понимать, какую сложнейшую бюрократическую казуистику представляет из себя сегодняшняя миграционная система. Множество соотечественников, прибывая в РФ в качестве беженцев, сталкиваются с этой стеной тотального равнодушия.

«НЕЛЬЗЯ НИКОГО ОТПРАВЛЯТЬ НА РАСПРАВУ»

Гришин:

- Господин Шаргунов, я глубоко уважаю вас за вашу деятельность, когда вы защищаете ополченцев. Но - сотни тысяч беженцев с Украины оформили себе сначала РВП (разрешение на временное пребывание - «КП»), потом гражданство. Я, например, прописал у себя девушку с Донбасса, которая к нынешнему времени стала гражданкой России. А вот госпожа Бойко ни шагу в этом направлении не предприняла. Она всегда говорила, что не хочет становиться гражданкой Российской Федерации.

Шаргунов:

- Она просила, чтобы ее выдворили хотя бы в Донецк. Я не буду сейчас рассматривать личное дело госпожи Бойко. Я в день получаю десятки писем от людей, которые мечтают о получении российского гражданства. Я счастлив, что ваша знакомая легко это гражданство получила. Но у меня пример сотен историй, когда люди годами идут по этой пустыне и ничего не могут добиться.

Гришин:

- Я не сказал, что легко. В течение трех лет.

Шаргунов:

- Я вам приведу примеры - в том числе, от известных политологов, которые выступают на российском телевидении. Они приглашают в прямой эфир радиостанций представителей Федеральной миграционной службы (как таковая ФМС сейчас не существует, но аналогичная структура есть в системе МВД РФ - «КП».). Но те ничего не могут сделать. Не готовы и не хотят. Это реальная проблема для миллионов соотечественников. Возвращаясь к истории с Еленой Бойко - насчет нее очень много вранья, начиная с якобы ее пьяных дебошей и заканчивая тем, что она отказывалась ехать в Донецк и требовала, чтобы ее отправили в Харьков. Перед нами есть конкретика. Нельзя никого выдавать на расправу.

«ЭТО ПОЩЕЧИНА СТОРОННИКАМ РУССКОГО МИРА»

Алфимов:

- А почему мы тогда Януковича не отдаем?

Шаргунов:

- Кто такие - мы? Надо спрашивать конкретных чиновников. Вообще не надо никого выдавать на территорию нынешней Украины.

Гришин:

- Я отвечу Валентину. Потому что Януковичу предоставлено временное убежище. И у Сноудена - временное убежище. И у многих других. А Бойко его не просила. И не подавала заявление ни на РВП, ни на гражданство.

Шаргунов:

- Елена просила обо всем, начиная с декабря. До этого, как она утверждает, постоянно выезжала через границу, чтобы получить продление своего пребывания. Конечно, с формальной точки зрения можно прицепиться к чему угодно. На мой взгляд, это просто политическая провокация и пощечина сторонникам Русского мира.

Гришин:

- Я не ищу особой конспирологии. И вижу, возможно, тупое, безжалостное, как у всякой государственной машины, исполнение решений суда. Хотя сторонники и защитники Елены Бойко заявляют, что знают, кто ее заказал, но не называют заказчика. Так назовите! Мы призовем человека к ответу, поищем побудительные мотивы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко

В связи с бурной общественной дискуссией о выдворении из России на Украину популярной общественницы и завсегдатая российских телешоу Елены Бойко мы получили компетентный ответ от специалиста по новейшим российско-украинским отношениям (подробности)

КСТАТИ

Россия депортировала на Украину журналистку Елену Бойко

Дмитрий СТЕШИН

В 2015 году львовянка Елена Бойко была вынуждена уехать с Украины после угроз необандеровцев и спецслужб. Журналистка была известна своими «антимайданными» выступлениями(подробности)

Зачем Россия выдала Украине журналистку Елену Бойко

Александр КОЦ

До последнего казалось, что этого не может случиться. Ведь бывали же уже случаи, когда депортируемых на Украину ополченцев снимали с поезда прямо на границе и оставляли в России (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оксана Шкода, журналист из Украины: Про польский паспорт Елена Бойко сама «приукрашивала»

Ранее Елену Бойко выдворили из России за нарушение миграционного законодательства (подробности)