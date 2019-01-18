2019-01-18T19:44:14+03:00
Общество

Пенсионер из Хакасии попросил Зюганова объяснить, почему коммунист-губернатор Коновалов выписал своим замам такие щедрые премии

Пожилого мужчину возмутила выплата 500% месячного содержания чиновнице, которая не проработала в республике ни одного месяца
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Валентин Коновалов вступил в должность в середине ноябряВалентин Коновалов вступил в должность в середине ноябряФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Скандал в Хакасии вокруг нового губернатора Валентина Коновалова выходит на новый уровень. Коновалов, напомним, состоит в КПРФ и в выборах главы региона участвовал от Компартии. После недавней истории с новогодними премиями пенсионер из Хакасии решил пожаловаться на «красного губернатора» лидеру российских коммунистов Геннадию Зюганову. Большое письмо, адресованное в КПРФ, сегодня опубликовал сайт «Хакасия Информ».

Напомним предысторию. Валентин Коновалов вступил в должность в середине ноября. А в декабре выписал очень щедрые премии своим заместителям и ближайшим соратникам. Особенно повезло Постоянному представителю Хакасии в Москве Юлия Исмагиловой. Уроженка Казани после университета работала только в Москве, но ей неожиданно поручили представлять в столице далекую сибирскую республику. Исмагилова стала постпредом 12 декабря. Уже 14-го Коновалов ее премировал - 300% месячного денежного содержания (оклад плюс различные чиновничьи бонусы), а через две недели - еще 200%. В СМИ подсчитали, что на круг получилось около 1 миллиона рублей за первый неполный месяц работы!

Это пенсионера и возмущает. Автор письма сетует, что Геннадий Зюганов во время выборов активно поддерживал кандидата Коновалова, не скупился в эпитетах, а тот в первые же месяцы руководства республикой оскандалился.

«Вы не скупились на похвалу и громкие эпитеты в адрес кандидата от КПРФ, - пишет пенсионер Зюганову. - Вы назвали его «честным» и «мужественным», а по результатам выборов заявили, что «люди проголосовали за человека, который умеет держать удар, держать слово и одновременно открытый». При этом вы заявляли о наличии у него конструктивной программы. К глубокому сожалению Ваши слова не имеют ничего общего с реальностью».

По словам мужчины, «ни один пункт предвыборных обещаний Коновалова В. О. не выполнен». В частности, пенсионер напоминает, что кандидат обещал сократить расходы на чиновничий аппарат.

«Новый глава выдает огромные премии своим заместителям и министрам, в то время как рядовые сотрудники министерств и ведомств правительства депремируются».

И тут речь в письме, конечно, пошла о Юлии Исмагиловой.

«За какие такие заслуги эта руководительница получила 1 миллион рублей в республике, которая еле сводит концы с концами? Сам Валентин Олегович, не смотря на ваши заявления о его честности, мужественности и открытости, никак не прокомментировал ситуацию. Как объясняется обоснованность выплаты 1 миллион рублей девушке, щеголяющей в социальных сетях фотографией с Вами? Чем объясняется подобная щедрость республиканских властей на фоне гигантской дыры в бюджете и массы проблем, требующих финансов и скорейшего решения?»

Все свои вопросы пенсионер адресует Геннадию Зюганову. Просит пояснить «по поводу сроков исполнения «конструктивной программы», заявленных кандидатов от КПРФ на выборах главы нашего региона».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов и обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин поспорили о том, должны ли суды учитывать политические обстоятельства
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Новости 24
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы
В МИД РФ выразили озабоченность планами США по противоракетной обороне
Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!"
Арктические комплексы "Панцирь-СА" поступят на вооружение в 2019 году
Американские санкции помогли России опередить Китай по запасам золота
«Звезды по требованию»: Япония запустила ракету для искусственных звездопадов
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД