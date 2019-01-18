2019-01-18T19:57:56+03:00
Спорт

Кубок, засыпанный песком: в Катаре пройдет новый турнир для российских футбольных команд

За трофей поборются «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов»
Павел САДКОВ
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Турнир пройдет в КатареТурнир пройдет в КатареФото: REUTERS
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Для вас наступил Новый год? Вы серьезно? То есть футбола нет, а у вас все в порядке? С одной стороны вам можно позавидовать. Вы здоровы. С другой - вы ничего не понимаете в жизни, ведь весь ее смысл в кожаном (или из чего его там делают современные кудесники) мяче.

Чемпионат России вернется 3 марта. В феврале жалкие остатки нашего футбольного контингента («Зенит» и «Краснодар») продолжат игры в Лиге Европы. И все... Приходится нам, укушенным футбольным богом, смотреть мастеровитых (тут слов нет), но бесконечно далеких ребят в чемпионатах Англии, Италии, да Испании. И ждать, судорожно ловя слухи - кто так куда перешел? Как кто усилился, а кто ослаб...

Конечно, предсезонные турниры сродни сахарозаменителю, но в наш искусственный век мы привыкли к суррогатам, и порой находим в них удовольствие Тем более, если предсезонный турнир соберет почти все сильнейшие отечественные клубы. А еще - пройдет в Катаре, стране, которая приняла эстафету от России и проедет следующий чемпионат мира в 2022 году.

Проводит турнир канал «Матч-ТВ», и, следовательно, все матчи можно посмотреть в прямом эфире или на официальной третьей кнопке, или на платном его воплощении «Матч-Премьер».

В свое время существовала традиция проводить Кубок Первого канала по футболу. Он проводился в сытые года (с 2006 по 2008) между российскими и украинскими клубами. По разу этот трофей завоевывали донецкий «Шахтер», московский ЦСКА и киевское «Динамо».

Тогда призовой фонд составлял 2 миллиона евро (на 8 участников)... Как много изменилось с тех пор...

На этот раз все участники из России. За Кубок поборются «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». ЦСКА и «Краснодар» решили не ломать подготовку, и от участия отказались. Все клубы разыграют между собой призовой фонд в 200 тысяч долларов. Эту сумму разделят между участниками в зависимости от занятого места. Но, безусловно, дело не деньгах. В конце концов, 200 тысяч - это средняя зарплата игрока основного состава этих клубов в месяц.

Но турнир в Катаре - возможность обкатать новичков, набрать форму, и, конечно, очередной шанс насолить извечным друзьям-соперникам. Да и своих болельщиков порадовать.

Матчи Кубка пройдут на тренировочных полях, так как стадионы чемпионата мира-2022 еще строятся. Судить игры будут бригады Виталия Мешкова и Сергея Лапочкина, арбитров Российской Премьер-лиги.

«Матч-ТВ» провел и конкурс комментаторов. Из сотен претендентов 12 человек вышли в финал и получат возможность прокомментировать игры катарского турнира во время он-лайн трансляций на сайтах канала. Каждый победитель получит микрофон в руки на целый тайн.

Расписание матчей (время московское)

21 января 20:00 «Спартак» — «Ростов»

22 января 20:00 «Зенит» — «Локомотив»

25 января 18:00 «Зенит» — «Спартак»

21:00 «Ростов» — «Локомотив»

28 января 20:00 «Ростов» — «Зенит»

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