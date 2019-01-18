“Подарить роскошь человеческого общения”: пожилым людям в Москве помогают полюбить жизнь

Как помочь людям, вышедшим на пенсию, справится с внезапным одиночеством, изменением хода всей жизни, сломом привычек? Решить эту задачу взялись авторы проекта “Психология добрых дел”. Его при поддержке Правительства Москвы запустила в столице «Школа искусств и медиатехнологий» Арины Шараповой.

- С сентября мы вместе с моей школой занимались проектом для пенсионеров Москвы “Московское долголетие”. В процессе работы над ним, мы поняли, как сложно для людей бывает адаптироваться к моменту выхода на пенсию. Многие оказываются совершенно не готовы к изменениям. Сейчас ты работаешь и живешь активной жизнью - и вдруг она словно бы рухнула. Настолько все меняется, - рассказывает телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова.

Важная часть проекта - экскурсии и прогулки по знаковым местам Москвы. Так, учащиеся курса посетили Соборную мечеть столицы

“Психология добрых дел” - это часть большого городского проекта “Московской долголетие”. Но если второй помогает людям, которые уже вышли на пенсию, найти новые увлечения и включиться в активную жизнь, то первый - помогает тем, кому выход на пенсию предстоит в ближайшем будущем.

- Самая главная задача нашей программы - подарить людям роскошь человеческого общения. Когда человек работает - у него телефонные звонки не умолкают. А как только он выходит на пенсию - звонков становится значительно меньше. Мы хотели помочь людям пройти адаптационный период. Найти ответы на вопросы: чем заняться, где найти новых друзей, - говорит директор образовательных проектов школы Арины Шараповой, куратор проекта “Психология добрых дел” Марина Потапова.

Педагоги школы Арины Шараповой регулярно проводят тематические встречи для пожилых людей. Они делятся на пять блоков. Первый посвящен психологическим проблемам, одиночеству в семье, развитию стрессоустойчивости. Второй - эмоциональному интеллекту. Третий - изучению своей родословной. Четвертый носит название “Сохраним голос молодым”. Здесь пожилые люди учатся риторике, технике речи. А в пятом блоке будущие пенсионеры учатся уверенно пользоваться компьютером, общаться в соцсетях. Еще одна важная часть проекта - экскурсии и прогулки по знаковым местам Москвы.

- Для нас важно показать, что человек, который находится в таком красивом возрасте, который обладает колоссальным опытом, может для себя что-то новое открыть и может быть востребован, - уверена Марина Потапова.

Для проекта в школе Арины Шараповой специально готовят педагогов

Для проекта в школе Арины Шараповой специально готовят педагогов. Ведь тот, кто привык всю жизнь работать с детьми, не всегда сможет найти верный подход к пожилому человеку.

Сейчас проект действует в центральном округе, но в Техно-Арт-Медиа Группе Арины Шараповой надеются, что этот опыт распространят и на другие районы столицы.

- Пожалуй на сегодня это один из самых интересных для нас проектов. Сотрудники школы - все люди взрослые, нам друг друга легко понимать. Работа эта большая, интересная, а главное - нужная, - уверена Арина Шарапова.