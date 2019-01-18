2019-01-18T21:08:18+03:00
Спорт

Шарапова сняла корону с принцессы датской

Мария обыграла на чемпионате Австралии по теннису его прошлогоднюю победительницу датчанку Каролин Возняцки
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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И теперь, если помечтать и заглянуть вперед, у Маши в Мельбурне вырисовываются приятные перспективыИ теперь, если помечтать и заглянуть вперед, у Маши в Мельбурне вырисовываются приятные перспективыФото: REUTERS
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Перед началом этого матча остро­словы шутили: «Маша с Возу - турниру лучше!» Действительно, битва двух экс-первых ракеток мира и чемпионок Австралии (Шарапова выигрывала турнир в 2008-м) обещала стать одним из ярчайших событий третьего раунда. И игра ожидания оправдала: девушки бились упорно, каждая взяла по партии, но в решающий момент сил, как ни странно, больше осталось у Шараповой, пусть та и старше Возняцки на три года. Маша, подключив свои фирменные оглушительные крики, смела соперницу с корта мощными ударами и пушечными подачами. Итог - 6:4, 4:6, 6:3 в пользу россиянки.

Маша Шарапова: селфи с фанатами - отличный способ отметить большую победу! Фото: REUTERS

Маша Шарапова: селфи с фанатами - отличный способ отметить большую победу!Фото: REUTERS

В 4-м круге соперницей Марии станет 22-летняя австралийка Эшли Барти, которую дружно называют одной из надежд мирового тенниса. На бумаге фаворит именно она: у Эшли 15-й номер посева, у Марии - 30-й. Впрочем, победой над 3-й ракеткой турнира Возняцки Шарапова доказала, что цифры не всегда говорят правду. И теперь, если помечтать и заглянуть вперед, у Маши в Мельбурне вырисовываются приятные перспективы - непобедимых соперниц на горизонте нет, а с грозной Сереной Уильямс россиянка может встретиться лишь в финале.

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