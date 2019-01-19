Мозги - на ринг

Если знатоки из клуба «Что? Где? Когда?» кажутся вам откровенными тугодумами, а минута, данная на размышление, тянется бесконечно, путь только один - смотреть «Брэйн-ринг». Здесь на размышление дается лишь двадцать секунд и всячески приветствуется досрочный ответ, ибо за очки сражаются сразу две команды по шесть человек, располагающихся за красным и зеленым столами. Кто правильно отвечает первым, тот и получает очко, а победа достается той дружине, которая наберет пять баллов.

Новый сезон популярнейшей телеигры, которую в прошлом году возродили на НТВ, приурочен к 25-летию канала. В состязаниях примут участие команды, которые представляют страны, некогда входившие в состав СССР - Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Туркменистан, Узбекистан, Эстонию и, разумеется, Россию. Также за кубок, вручаемый команде-чемпиону, поборются эрудиты из Израиля.

Всего будет 16 игр.

Как обычно, ведет программу магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов.

«Брэйн-ринг». Сегодня, 15.00, НТВ.