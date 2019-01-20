2019-01-20T03:48:51+03:00
Звезды

Без прически и макияжа: 43-летняя Татьяна Навка поделилась «честным» снимком из отпуска

Спортсменка отдыхает на Мальдивах [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Татьяна Навка проводит январские каникулы на Мальдивах: спортсменка отправилась в отпуск позже своих звездных коллег из-за того, что до конца праздников каталась в ледовом шоу «Аленький цветочек». Ежедневно Татьяна давала по два концерта – это тяжелая нагрузка, которую может выдержать только натренированный организм олимпийской чемпионки. Теперь, когда сложная работа позади, фигуристка наслаждается заслуженным отдыхом на тропических островах. Как признается Навка, первые дни она даже думать не могла о занятиях спортом. Но спустя неделю, придя в себя, Татьяна отправилась на занятие по йоге. Спортсменка поделилась в Инстаграме фотографией, сделанной во время тренировки.

- Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте! Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отъедалась, отдыхала и наслаждалась ленью, – рассказала звезда. - Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опять эти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда, начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения, когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются, и ты понимаешь, что йога - это не только спорт, это ещё и единение души, тела и разума.

Татьяна сфотографировалась, лежа на коврике для йоги. Спортсменка опубликовала в Инстаграме «честный» снимок – без макияжа и без фильтров. Легкий загар, мокрые после купания волосы – 43-летняя Татьяна отлично выглядит и без косметики.

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Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте!
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На Мальдивы Татьяна прилетела вместе с младшей дочкой Надеждой. 4-летняя Надя – копия своей звездной мамы. В этом подписчики странички звезды убедились после того, как спортсменка поделилась фотографией, на которой они с дочкой позируют в одинаковых платьях.

- Моя маленькая копия. Самый большой пример для девочки - это, конечно же, ее мама! Поэтому, следите за собой, за своими привычками, манерами и мыслями, дорогие мамы, - посоветовала спортсменка.

tatiana_navkatatiana_navka
Моя маленькая копия Самый большой пример для девочки-это конечно же ее мама!
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Поклонники оценили то, насколько похожи мама и дочка. «Надя действительно ваша копия», «Мама и дочка – красавицы», «Ну до чего же красивые девочки!», - пишут фолловеры в комментариях. Старшая дочь фигуристки, 18-летняя Саша Жулина, осталась в Москве. Девушка учится на первом курсе МГИМО и в этом году не смогла составить Татьяне компанию на отдыхе, хотя до этого всегда летала на райские острова вместе с мамой и младшей сестренкой.

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