2019-01-21T12:44:04+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания российских спонсоров террористов в Сирии

Бандиты успели собрать и перечислить за границу более 10 миллионов рублей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во время допросов члены преступной группы дали признательные показанияВо время допросов члены преступной группы дали признательные показанияФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали видео задержания законспирированной ячейки террористов на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея. Члены этой преступной группы собирали и переправляли деньги на нужды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

"По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирии. В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 миллионов рублей", - сообщили "Комсомолке" в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в отношении арестованных возбуждено три уголовных дела по статье "содействие террористической деятельности". В ходе обысков у бандитов найдены средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность.

ФСБ России пресек действия ячейки ИГИЛ.

Во время допросов члены преступной группы дали признательные показания.

Отметим, что за финансирование террористов задержанным грозит до 20 лет колонии и штраф в один миллион рублей. Кстати, ответственность за содействие террористической деятельности наступает вне зависимости от суммы и размера предоставленных или собранных средств, либо оказанных финансовых услуг в террористических целях. Достаточно перечислить террористам хотя бы одни рубль...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ накрыла лже-благотворителей, отдававших 10 миллионов боевикам в Сирии

Сбор средств на помощь сиротам и строительство мечетей оказался прикрытием для преступления (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Минэкономразвития предложило разрешить экспериментальные расчеты в криптовалюте в регионах
Песков о слухах о передаче двух островов Японии: «От своих национальных интересов никто отступать не собирается»
СК возбудил дело по факту гибели российских военнослужащих в Абхазии
В США пациенту пересадили зараженное гепатитом С сердце
Мединский: доступ в интернет будет осуществляться по паспорту еще при нашей с вами жизни
В Генпрокуратуре отметили отсутствие доказательств причастности россиян к крушению MH17
Конгресс США провалился в попытках "продвижения демократии" в России
Роскомнадзор возбудил административные дела на Twitter и Facebook
Филарет признал, что "новая" церковь Украины поддерживает связь с СБУ
В Триполи журналисты провели акцию протеста после гибели оператора Associated Press
Малая авиация просит 10,36 млрд рублей на развитие
Россиянка погибла во время дайвинга на Мальдивах
Рубль укрепился к доллару в начале торгов
В Египте обнаружили гробницы эпохи Древнего царства
В России выпущено более 50 миллионов карт «Мир»
Транзитных пассажиров могут выпускать из «стерильных» зон без виз
Трое военных российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР
Задержали начальника охраны концерта, на котором убили мэра Гданьска
Экс-глава Nissan попросил суд Японии отпустить его под залог
Автобус с футболистами упал в пропасть в Боливии: погибли 13 человек
Россиян предлагают штрафовать за использование карт, где не указан Крым
Китай призвал Сирию и Израиль воздержаться от обострения конфликта
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
Суточную норму потребления соли предлагают снизить до 5 граммов