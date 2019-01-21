Появилось видео задержания российских спонсоров террористов в Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали видео задержания законспирированной ячейки террористов на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея. Члены этой преступной группы собирали и переправляли деньги на нужды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

"По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирии. В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 миллионов рублей", - сообщили "Комсомолке" в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в отношении арестованных возбуждено три уголовных дела по статье "содействие террористической деятельности". В ходе обысков у бандитов найдены средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687322" frameborder="0"></iframe> ФСБ России пресек действия ячейки ИГИЛ.

Во время допросов члены преступной группы дали признательные показания.

Отметим, что за финансирование террористов задержанным грозит до 20 лет колонии и штраф в один миллион рублей. Кстати, ответственность за содействие террористической деятельности наступает вне зависимости от суммы и размера предоставленных или собранных средств, либо оказанных финансовых услуг в террористических целях. Достаточно перечислить террористам хотя бы одни рубль...

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