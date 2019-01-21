Появилось видео задержания российских спонсоров террористов в Сирии
Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали видео задержания законспирированной ячейки террористов на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея. Члены этой преступной группы собирали и переправляли деньги на нужды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
"По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирии. В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 миллионов рублей", - сообщили "Комсомолке" в ФСБ России.
В ведомстве отметили, что в отношении арестованных возбуждено три уголовных дела по статье "содействие террористической деятельности". В ходе обысков у бандитов найдены средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность.
ФСБ России пресек действия ячейки ИГИЛ.
Во время допросов члены преступной группы дали признательные показания.
Отметим, что за финансирование террористов задержанным грозит до 20 лет колонии и штраф в один миллион рублей. Кстати, ответственность за содействие террористической деятельности наступает вне зависимости от суммы и размера предоставленных или собранных средств, либо оказанных финансовых услуг в террористических целях. Достаточно перечислить террористам хотя бы одни рубль...
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