Сколько стоит запрет на курение в автобусах?

Жесть! В городе Кирове с недавних пор запретили пассажирам курить в общественном транспорте. То есть в салонах автобусов и троллейбусов. Ныне зайдя в любой автобус, вы непременно носом уткнетесь в знак с перечеркнутой дымящейся сигаретой. И этих знаков в каждом салоне от 4-х до 6-ти. Поэтому не говорите, что вы не видели и не ведали, когда закурите, а кондуктор вам строго так: «Гражданин! (гражданка!), у вас со зрением плохо? Мы эти знаки тут для кого повесили? Я вам не уборщица, чтобы окурки тут выметать за вами!».

Боюсь, что эти запреты повысят цены на билетыФото: Николай ВАРСЕГОВ

Честно сказать, я езжу в Кирове общественным транспортом еще с древних советских времен. И до запрета на курение в автобусах не видал ни разу курящего пассажира. Все же народ на Вятке не персонажи романа «Кысь». Люди как-то и раньше соображали, что курить в салоне автобуса неприлично. Но вот автобусно-троллейбусному начальству города недавно подумалось: а вдруг закурят? И чтобы этого не случилось, надо повесить знаки. Много знаков – на передней, средней и задней площадках. Наверно эти хорошие люди руководствовались чистыми помыслами о здоровье граждан, однако меня вот что-то терзают смутные сомнения: а не отмываются ли таким образом в автопарках деньги?

А еще в кировских автобусах предлагают выдернуть какой-то шнур для выхода через окно. Только шнура не видно, и где он, не знает даже кондукторФото: Николай ВАРСЕГОВ

Автобусов и троллейбусов в Кирове, по моим прикидкам, около тысячи. В каждом, считай, 5 знаков. Если один стоит 100 рублей, то получается 500 000 рублей. А если 200? То вот уже и миллион. Но это, подозреваю, только начало. Наверняка еще появятся знаки, запрещающие распитие спиртного, запрещающие справлять в автобусе естественную нужду, материться, драться, торговать, плясать и т.д., и т.д. А это уже на миллионы и миллионы печатной продукции с откатами перекатами. А, следовательно, и цены за проезд будут расти.

Вот такие невеселые мысли посещают меня при виде запретов на курение в автобусах.

Интересно, а в вашем городе курить в автобусах запрещено?

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