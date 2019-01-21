2019-01-21T13:57:50+03:00
Экономика

В Совете Федерации задумались о пересмотре новогодних каникул

По мнению главы комитета по соцполитике Валерия Рязанского, работодателям можно дать право по согласованию с коллективом самим определять продолжительность отдыха
Сергей СЕМУШКИН
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Предложение, которое озвучил сенатор Рязанский, уже прокомментировали в Госдуме. Фото: Александр Щербак/ТАССПредложение, которое озвучил сенатор Рязанский, уже прокомментировали в Госдуме. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Споры вокруг длинных новогодних выходных не прекращаются уже несколько лет. Главными противниками затяжного праздника традиционно выступают предприниматели, которые вынуждены в эти дни останавливать бизнес — не работают банки, поставщики, смежники. О том, что это негативно влияет на экономику, недавно заявил и премьер Дмитрий Медведев.

С другой стороны, десятидневные выходные дают рабочему люду возможность отдохнуть, набраться сил, побыть с семьей и детьми-школьниками, у которых в это время также каникулы.

Предложение, которое сенатор Рязанский озвучил в интервью «Российской газете», уже прокомментировали в Госдуме. По словам первого зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, «такой коллективный продолжительный новогодний отдых у нас зря придуман, двух дней праздников, наверное, вполне хватило бы».

- Эти дни можно разбросать по всему году, - сказал Синельщиков. - Не надо прибавлять их к другим праздникам, а то опять получится массовая остановка работы. Но правовой режим должен остаться без изменений, еще необходимо продумать все в деталях.

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Правительство подписало постановление о переносе праздничных дней в следующем году. Это традиционное мероприятие. И делается по понятным причинам. Большинству граждан удобнее, когда в течение года есть не только отпуск, но и длинные выходные (новогодние, февральские, мартовские, майские и т.д.). Полный график переноса праздников в 2019 году опубликовали заранее, чтобы можно было запланировать мини-отпуск, договориться от отгулах на работе и купить билеты на транспорт (подробности)

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