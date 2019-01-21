Врио губернатора Санкт-Петербурга предложил ЗакСу на утверждение шесть новых вице-губернаторов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на утверждение в Законодательное собрание города кандидатуры шести новых вице-губернаторов. Эксперты отмечают, что новый глава региона комплектует свою команду настоящими чиновниками-тяжеловесами федерального масштаба. При этом четверо из шести - коренные ленинградцы, а двое хотя и родились в других городах, учились и сделали карьеру именно в Северной столице.

На должность вице-губернатора, руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Беглов предлагает Любовь Совершаеву. В мэрии Санкт-Петербурга она начала работать в 1991 году, в 1996-м стала вице-губернатором Ленинградской области, возглавила областной Комитет по управлению государственным имуществом. Потом трудилась в Администрации президента России и аппарате полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Кандидат экономических наук.

Еще один кандидат экономических наук Евгений Елин предложен на пост вице-губернатора, который будет отвечать за экономического развитие и стратегическое планирование Санкт-Петербурга. После выпуска из Ленинградского политеха имени Калинина работал инженером в НИИ объединения «Электросила», в 90-е работал в бизнесе, а затем - на высоких постах на урогвне субъекта РФ и федеральном уровне. В разные годы занимал посты главы городского Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (2009-2012), вице-губернатора Ленинградской области - председателя Комитета финансов (2012-2013). Был руководителем Департамента бюджетных кредитов и гарантий Министерства финансов РФ (2000-2004), заместителем Министра экономического развития РФ (2013-2017).

Николай Линченко - кандидат на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства. В Северной столице Линченко прошел путь от экономиста ГП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» до главы Адмиралтейского района. А с 2012 года трудился заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

На должность вице-губернатора по вопросам инвестиционной политики и транспорта врио главы Санкт-Петербурга предложил Эдуарда Батанова, который с 2008 по 2015 годы возглавлял в городе Комитет финансов, а затем работал врио зампреда и первым запредом Правительства Калининградской области.

Владимир Княгинин, который больше десяти лет возглавлял Фонд «Центр стратегических разработок Северо-Запад», - кандидат на место вице-губернатора, который будет отвечать за вопросы профобразования и научной политики Санкт-Петербурга.

Максим Шаскольский, с 2001 года работавший на руководящих постах в крупнейших энергетических компаниях Санкт-Петербурга,предложен на должность вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования.

- После укрепления блока глав комитетов (городских министерств, - Авт.) Александр Беглов приступил к главному - к ротации вице-губернаторов, - прокомментировал кадровые изменения в Смольном политолог Марат Баширов. - Я уверен, что этому предшествовала большая работа. Этот список, представленный на согласование в ЗакСе, явно готовился несколько месяцев. Я считаю, что предложенные кандидаты - сбалансированное решение с креном на омоложение команды губернатора. Например, Максим Шаскольский - 1975 года рождения, Николай Линченко - 1977-го. Большинство людей из этого списка кандидатов - выпускники известных петербуржских вузов. Я думаю, этот сигнал очень понравится питерской интеллигенции. Я бы особо остановился на двух персоналиях. Владимир Княгинин прежде всего известен как руководитель ЦСР (Центра стратегических разработок, - Авт.), он слывет сторонников современных методов управления. А Любовь Совершаева, которую Беглов предлагает на пост главы Администрации губернатора, - прекрасно знает всю специфику Санкт-Петербурга. Я думаю, Александр Беглов нашел себе идеальную правую руку.