На форуме в Сочи выступят Юрий Башмен и Константин Хабенский

В дни проведения Российского инвестиционного форума в Сочи 14-–15 февраля состоится серия культурных мероприятий для гостей и участников.

Вечером 14 февраля культурную программу откроет гала-концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, который состоится в Зимнем театре.

В этот же день пройдет «Нетривиальная игра» с Александром Друзём – мероприятие в формате интеллектуальной игры на тему «Большая страна», которое будет посвящено истории и современности российских городов и регионов. Миссия проекта – приумножение знаний о России, ее многонациональной мультикультурной среде и инвестиционной привлекательности.

15 февраля в Зимнем театре состоится спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В спектакле участвуют Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Также участники Форума смогут посетить гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 16 февраля в Зимнем театре. В гала-концерте примут участие музыканты и исполнители из Испании, Бельгии, Германии, Республики Корея и США. В программе концерта – произведения Гайдна, Моцарта, Вебера, Гуммеля, Венявского, Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга.

Культурная программа размещена на официальном сайте Форума. Организатор – Фонд Росконгресс.

Оператором форума является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.