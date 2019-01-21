ГИБДД возвращает прописку: поставить на учет автомобиль можно будет только по месту регистрации владельца

Вольные времена, когда москвич может купить автомобиль во Владивостоке и, не меняя номеров, рассекать на ней по столице, скоро могут закончиться. ГИБДД РФ предлагает упорядочить ситуацию. Ставить машину на учет можно будет только в домашнем регионе — то есть там, где зарегистрирован владелец. Соответственно, и номер региона на госзнаке должен быть «родным».

Что это даст автовладельцу? Ничего кроме лишних хлопот - сейчас-то можно при покупке оставлять прежние номера. Но люди, мыслящие на государственном уровне, двумя руками за нововведение. К слову, оно планируется с 4 августа 2019 г.

- Слава богу, восстанавливается нормальный порядок регистрации, - так прокомментировал нововведение бывший начальник ГИБДД России Владимир Федоров. - Не знаю ни одной страны, где бы машины гуляли свободно по всей территории. Даже в Бразилии вешают к прежней табличке новую — штата, где зарегистрирован владелец. А в Европе вся система учета привязана к месту жительства владельца. В Швейцарии еще и герб кантона на номере — люди гордятся своим регионом.

Новшество и в интересах самого владельца автомобиля, уверен эксперт.

- Если угнали, например, машину, то будет проще ее обнаружить, - продолжает Федоров. - Есть вопросы и с налогами. Живет человек в Самаре, машина зарегистрирована в Карелии — куда он платит и платит ли вообще? А если платит, то машина висит на одном регионе, а деньги уходят в другой — тоже неправильно.

Хлопот новшество не добавит, уверен Федоров.

- Если человек зарегистрирован, например, в Пензе, а работает в Москве, ну и будет он ездить на пензенской машине, - говорит бывший главный гаишник страны. - А чтобы совсем приятно человеку было, можно ему, когда он на перерегистрацию придет, фирменный календарик дарить — мы раньше так делали.