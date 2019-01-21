Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на хамившего блогера в прокуратуру

Неделю назад стало известно, что «Аэрофлот» отключил блогера Александра Соколовского от программы «Аэрофлот бонус» за использование в соцсетях мата и оскорблений в адрес авиаперевозчика и сотрудников. По словам представителя авиакомпании, он нарушил правило 7.5 бонусной программы. Но на этом конфликт не завершился. 21 января РБК сообщило, что сотрудники департамента наземного обеспечения перевозок авиакомпании «Аэрофлот» обратились в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с жалобой на оскорбления со стороны блогера. Под обращением стоят подписи 148 сотрудников авиакомпании. В частности, оскорбительной подписью с ненормативной лексикой сопровожден снимок с диспетчерами в форменной одежде «Аэрофлота».

«Рассматриваем указанное как оскорбление, нанесенное каждому работнику (диспетчеру) по наземному обслуживанию пассажиров ПАО «Аэрофлот», — отмечается в обращении. Сотрудники указали, что их форма узнаваема для неограниченного круга лиц, на косынке и ленте к бейджику указано наименование компании «Аэрофлот».

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», — подчеркивается в обращении.

Сотрудники авиакомпании указали, что многие из них работают диспетчерами и обслуживают пассажиров много лет, имеют государственные и ведомственные награды, и оскорбления Соколовского унижают их честь и достоинство.

Авторы обращения попросили прокуратуру проверить действия блогера и привлечь его к административной ответственности. К документу, который подписали 148 человек, они также приложили фотографии из соцсети Instagram с оскорбительными надписями.

Ранее авиакомпания отключила Соколовского от программы «Аэрофлот бонус». В пресс-службе подчеркивали, что это было сделано не из-за критики «Аэрофлота», как утверждает блогер, а за ненормативную лексику и оскорбления в адрес авиакомпании, которые унижают сотрудников.

В соответствии с ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме может быть наказано штрафом в размере до 3 тыс. руб. За оскорбление в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении штраф может быть увеличен до 5 тыс. руб.