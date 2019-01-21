«Подадут в суд, значит будут платить мне всю жизнь!»: Андрей Разин отреагировал на заявление «внебрачной» дочери Осина об иске против продюсера
Скандал вокруг Насти Годуновой, которая называла ушедшего из жизни музыканта папой, все никак не закончится. Еще при жизни Евгений Осин сходил на ток-шоу и заявил, что 13-летняя девочка - его внебрачная дочь. Там были и некие тесты ДНК, и пространные признания матери ребенка Елены Скорняковой. Несмотря на то, что сам певец опровергал эту историю, оправдываясь тем, что согласился сказать это за приличный гонорар, тему с его "внебрачным ребенком" продолжали педалировать СМИ, сама Настя Годунова и ее мама.
В ноябре 2018 года Осин скончался, Скорнякова снова и снова появлялась в прессе, напоминая о том, что Евгений хотел удочерить Настю, но так и не успел. А когда речь зашла о наследстве, женщина с дочкой заявляла, что претендует на какие-то песни Осина, написанные для Насти.
Настя Годунова в студии передачи "Прямой эфир".
В это время продюсер Андрей Разин, взявший на себя обязанности по организации и оплате похорон Евгения Осина, решил раскрутить родную 16-летнюю дочь музыканта Агнию Осину, а заодно и защитить от всех нападок, обеспечить ее права на наследство. Продюсер не раз заявлял, что Настя Годунова и ее мама — самозванки, не имеющие никакого отношения к артисту.
- Она [Елена Скорнякова] сожительницей никогда не была, - утверждает Разин. - Она никогда не жила у Евгения Осина. Она убирала у него. Женя платил ей за уборку 5000 рублей. Дочь уборщицы он никогда не воспитывал, никогда не удочерял. В последнем разговоре с Агнией он сказал: «То, что было на телевидении, это мы разыграли. Я получил за это 150 тысяч рублей гонорара. И ей заплатили 150 тысяч рублей. Они сказали, мол, раз ваша бывшая супруга не согласилась учавствовать в ток-шоу, вот эта женщина, которая у вас убирается, готова изобразить вашу любовницу, что это ваш ребенок и вы хотите этого ребенка сделать артистом. Все это было подстроено! Я приношу извинения. Мне просто заплатили деньги, это просто шоу.
Мать Насти Годуновой Елена в передаче "На самом деле".Фото: Первый канал
Спустя несколько недель дочь Елены Скорняковой сделала публичное заявление, что ее мать будет защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию.
- Я устала молчать и больше не позволю Андрею Разину оскорблять меня и мою маму, - пишет Настя Годунова в соцсети.
- Я видела Андрея Разина при жизни Евгения Осина, только на программе, которая состоялась благодаря моей маме, когда Женя уже не мог ходить и у него не было денег на лечение. После смерти Разин начинает обзывать и оскорблять мою маму и меня. Оскорблять чувства моей семьи, запугивать меня и т. д. Моя мама подала иск в суд. Благодаря этой ситуации я открыла для себя понятие друг. Я узнала "друзей" в кавычках, которые общались со мной только из-за того, что Женя любил меня и мою маму и прекрасно со мной выступали, ходили на эфиры и друзей, которые видят ужас всей ситуации и искренне меня поддерживают. Надеюсь на честный суд, порядочных журналистов и друзей, которые считают, что Андрей Разин не имеет право оскорблять меня и мою маму. Я никогда не пользовалась именем Евгений Осин при жизни и выступала всегда под своей фамилией. Я счастлива, что новые песни, которые я исполнила, как первый исполнитель полюбились публике без скандалов и черного пиара.
Певец Евгений Осин в 2006 году.Фото: Рамиль Галиев
На сегодняшний день иск Скорняковой против Разина действительно значится на сайте Мосгорсуда с пометкой «Оставлено без движения». Мы дозвонились до Андрея Разина, который с трудом сдерживал свое возмущение:
- Нет никакого судебного процесса и быть не может, - заявил он. - Дело оставлено без движения и не будет никаких движений. Потому что они [Скорнякова с дочерью] не имеют ни малейшего отношения к семье Осина. Мало ли кто в жизни возле нас крутится.
- Но тем не менее они заявляют, что через суд намерены защитить свою репутацию.
- При чем здесь репутация? Не надо было обзывать родную дочь! Не надо было заставлять несовершеннолетнюю девочку [Настю Годунову] говорить ложь! Этого никогда не было и быть не могло. И Агния никогда в жизни таким образом не разговаривала с отцом. Зачем говорить, что он подарил и написал им какие-то песни? Они просят права на песни, к которым Женя не имеет никакого отношения.
(В конце года вышла телепрограмма «Моя правда» об ушедшем из жизни музыканте , в которой Настя Годунова стала рассказывать о том, что думает о родственниках Осина в таком тоне: «Ни дочка, ни жена, ни сестра, даже его племянник, никто к нему не приезжал, не звонил, не интересовался его здоровьем. Агния всегда отвергала его звонки. Он при мне звонил дочери поздравить ее с днем рождения. Она либо кидала трубки, либо меркантильным голосом говорила «Ну да, спасибо». Их не было рядом!», - Ред.)
- А с судом-то что?
- Никто меня никуда не вызывал и никаких уведомлений не было. Если подадут в суд, значит, будет встречный иск. И сразу моментально сядут и еще будут платить мне за оскорбления огромные штрафы. Подадут в суд, значит, будут платить мне всю жизнь! И сядут! За клевету статью никто не отменял. Я - должностное лицо, поэтому буду требовать уголовной ответственности. Она [Елена Скорнякова, мать Насти Годуновой] заставила несовершеннолетнего ребенка оскорблять на телеканале другого ребенка, врать и клеветать. Еще и сговор им повешу вместе с адвокатами. Я не проиграл ни одного иска! И в жизни судиться с какими-то проходимцами не собираюсь. Пусть еще докажут хоть что-то в своей жизни. Были уборщицами и останутся. Никакого отношения к семье Осина не имели. Как только что-то будет, сразу моментально сядут вместе с адвокатами.
Уже запущена экспертиза на ее слова. И как только эксперты скажут, что есть элемент нарушения законов, уже будет нести ответственность не только мамаша, но и телеканал. А в рамках судебного процесса еще и 180 тысяч рублей за экспертизу мне оплатят. Когда получим экспертизу, когда получим исковое заявление, тогда я определю свое время, сколько я буду занят на этих судах и сколько я сорву концертов. Потом по этим сорванным концертам составлю иск о материальном ущербе, а стоимость моего концерта 20 тысяч долларов. Напомню, что я — кандидат юридических наук, полковник юстиции.
- Как обстоят дела с наследством Евгения Осина?
- Наш нотариус сейчас оформляет наследство на Агнию Осину, и интеллектуальные, и все остальные права. Она является единственной наследницей всего его имущества до копейки и ни одного сантиметра права от нее не уйдет. Сестра Жени Альбина полностью отказалась от имущества в пользу Агнии, его бывшая жена Наталья тоже отказалась в пользу дочери.
Все ближайшие родственники отказались от наследства в пользу Агнии Осиной.