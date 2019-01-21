«Все люди как люди, а она - Лобода»: Алла Пугачева наконец нашла преемницу

В последнее в Сети все чаще звучит мысль, что секса у нас вроде как снова нет. Вот гламурный журнал Tatler отдаёт своей героине несколько полос, на которых говорится о том, что плотские утехи уже перестали быть интересны людям, которые давно живут в браке. Мода во всем мире старается максимально спрятать женское тело, а мужиков переодеть юбки и накрасить - достаточно посмотреть фото с последних показов в Европе и Америке. О каком вообще сексе может идти речь? А вот об этом на своих трёх сольниках в “Крокусе” нам рассказала Светлана Лобода.

Все три дня сольников Лободы «Крокус» стоял на ушах.

Артистка и ее команда “рожали” шоу в муках - предыдущие концерты пришлось перенести из-за внезапной болезни Лободы. Народ за время ожидания разогрелся и смел все билеты на январские шоу. И правильно сделал.

Режиссёр шоу, Олег Боднарчук, после концерта сказал нам, что самое худшее это анализировать номера, потому что каждый видит что-то свое. Мы с ним согласиться не можем, ибо анализ это как раз самое интересное и помогает до конца понять и артиста, и идею шоу. Лобода в Крокусе воплотила самые смелые и мужские и женские фантазии о том, какой может быть современная женщина. Она сексуальна и не стесняется этого, она в состоянии и доминировать и подчиняться. Она смело говорит о своих желаниях и может спокойно побыть «сильной женщиной, которая плачет у окна». В одном из номеров на сцене Светлану сопровождали гигантские «пиджаки», в руках у которых были макеты девичьих голов. Как тут не вспомнить поговорку, что мужчина это голова, а женщина - шея? Оказалось, все не так просто - продюссер Светланы, Нателла Крапивина, рассказала нам, что эти товарищи без голов появились, как цитата из Маяковского, которую она все хотела применить, и вот, наконец, нашла куда.

Режиссёром шоу выступил Олег Боднарчук.

Все по Фрейду. Девушки в костюмах полицейских и доминатрикс, Света то в образе бесплотного духа, преследующего мужчину в его ванной комнате, а потом и сама принимающая душ в клубах пара. То хрупкой Джессики Лэнг, пробуждающей в Кинг-Конге первобытные инстинкты, то скандинавской воительницы, то подружки амфибии из «Формы воды», то задорной барабанщицы, парящей на опасно качающейся конструкции над сценой.

Самое главное, о чем стоит сказать - Лобода не «продает» секс, не спекулирует, не строит из себя тигрицу и «горячую штуку», что чаще всего вызывает дикое раздражение, она просто вот такая. Если сравнивать, то скорее, конечно, Шарон Стоун из «Основного инстинкта», чем Мерилин Монро - ни разу не душечка, а опасная соблазнительница. И мужчины в зале это почувствовали - многие даже вскакивали и плясали в проходах, будто умоляя обратить на них внимание и забрать в плен. Выглядело это комично, но искренне.

Светлана Лобода на сцене "Крокуса".

Успех шоу, безусловно и в том, что оно было очень крутым с технической точки зрения. Во всем мире мире артисты по-разному распоряжаются деньгами: кто-то хочет сделать «дорого-богато», чтобы подружки завидовали, а кто-то предлагает выверенный до мельчайших деталей продукт, со строгой концепцией и уместными фокусами. Например, через специально разработанное приложение для мобильника на песне «Революция» можно было полюбоваться на Светлану, возвышающуюся над залом из «облака». Или 3D-Кинг-Конга (для того, чтобы его увидеть, надо было надеть специальные очки). Такого мы пока не видели, и вряд ли скоро увидим - позволить себе дополненную реальность как элемент шоу может не всякий артист в нашей стране. Певица удачно интегрировала в программу свои новые песни, перемежая их уже любимыми народом хитами - «Твои глаза», «Случайная», «Пора домой» и даже «Be my Valentine». Дуэт был только один, «Плохой» с Артемом Ивановым, написавшим Лободе хит «Суперзвезда».

Алла Пугачева, которая пришла на концерт со своим супругом Максимом Галкиным, в конце вечера сказала:

«Ну, теперь я могу быть спокойна». Видимо, имела в виду, что у неё наконец есть достойный преемник на нашей эстраде. И добавила - «это шоу номер один в нашей стране».

Алла Пугачева и Григорий Лепс.

Звездные гости концерта: Николай Басков, Любовь Успенская, Алла Пугачева и Максим Галкин.

Примадонна давно оказывала знаки внимания Лободе, выделяя ее из новых артистов и относясь с большим уважением к ее продюссеру. Но, видимо, окончательно убедилась в том, что Света «та самая», сходив на шоу. Все три дня вип-ложи были забиты людьми из мира политики и искусства - помимо Аллы и Максима (который, кстати, крайне задорно танцевал под хиты Ло), был Сергей Лазарев, Сергей Иванов, Андрей Малахов, Лолита, Вера Брежнева, Игорь Гуляев, Люба Успенская, Николай Басков, Эмин и Григорий Лепс лично оценили высокий уровень шоу. И, видимо, задумались - как теперь перепрыгивать эту планку?