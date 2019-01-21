Российское кино за праздники собрало более 5 миллиардов рублей

«Новогодняя битва», разворачивающаяся в прокате каждый год на январские каникулы, в этом году вновь была выиграна российским кино. К 21 января отечественные ленты, выпущенные незадолго до 1 января или непосредственно в этот день, собрали в общей сложности более 5 миллиардов рублей. Вперед вырвалась военная приключенческая драма «Т-34»: фильм Алексея Сидорова про отважных танкистов собрал в общей сложности больше двух миллиардов, став вторым после «Движения вверх» российским фильмом, преодолевшим эту планку.

Военная приключенческая драма «Т-34» собрала в общей сложности больше двух миллиардов рублей киносборов.

Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян

Также, по словам министра культуры Владимира Мединского, успехом пользовались комедии «Полицейский с Рублёвки» (более 1,6 млрд руб.) и «Ёлки последние» (более 700 млн руб.), мультфильмы «Три богатыря и наследница престола» (более 600 млн руб.) и «Снежная Королева: зазеркалье» (почти 200 млн руб.)

Стоит отметить, что вышедшие в декабре голливудские фильмы «Аквамен» и «Гринч» до показателей «Т-34» и «Полицейского» не дотянули, хотя показали весьма приличные результаты. По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика» у первого общие сборы - в районе 1,3 млрд. рублей, у второго - в районе 1 млрд.

Как и предсказывали аналитики, российский зритель, воспитанный на оригинальных сказках Памелы Трэверс и фильме с Натальей Андрейченко, не особо заинтересовался диснеевской картиной «Мэри Поппинс возвращается». За первые 10 дней проката она едва преодолела отметку в 200 млн. рублей, что для крупнобюджетного голливудского детского фильма довольно скромно.

Диснеевская версия Мэрри Поппинс не пользовалась успехом у российского кинозрителя.

- В России сложилась замечательная новогодняя традиция, – сказал министр, – ходить в кино всей семьёй в течение всех каникул, делая, таким образом, очень хороший задел на целый год. Начало 2019 года не стало исключением. Особенно приятно, что зритель, имея возможность свободно выбирать между Голливудом и отечественным кино, по большей части отдаёт предпочтение фильмам российского производства. За первые три недели января посетителями российских кинотеатров стало более 21,6 миллиона человек. И из них 72 процента – 15,6 миллиона человек – отдали предпочтение фильмам российского производства… Миллион зрителей в день - это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю!

МНЕНИЕ

Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю

Евгения КОРОБКОВА

В кинотеатрах во время показа ленты "Т-34" яблоку негде упасть. Военно-приключенческий боевик Алексея Сидорова о побеге танкистов из плена за неделю проката собрал больше миллиарда рублей, что даже лучше, чем старт кассового рекордсмена, спортивной ленты "Движение вверх". Но критики недовольны. В основном, плюются, характеризуют кино "тупой стрелялкой", "агиткой для любителей компьютерных игр" и сетуют на устаканившуюся тенденцию превращать Великую Отечественную войну в адреналиновое приключение и драйвовый повод для проявления диванного героизма (подробности)

Вся Россия - наш сад, вся Германия - наш танкодром

Денис ГОРЕЛОВ

Фильм «Т-34» снят для очень малых детей.

Дети малые на самом деле любят про войну - чтоб все гремело, чтоб взрывы и танчики, чтоб немцев всех поубивало, а наших только контузило, а то нечестно. Малый возраст не может смириться со смертью, и для него много написано и снято всякого про подвиги, а не про убой. «Партизанский колокольчик», «Пятерка отважных», «Отряд Трубачева сражается», «Всадники», еще был фильм, как пионеры у фрицев из-под носа коней тибрили. Сегодняшний средний отечественный (как и мировой) кинозритель дорос в своем развитии максимум до третьего класса (подробности)