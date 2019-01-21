Коммунисты России потребовали от губернатора Хакасии отчитаться за огромные премии его замов

В Хакасии продолжается скандал вокруг новогодних премий, которые губернатор Валентин Коновалов выписал своим заместителям и еще нескольким высокопоставленным чиновникам.

Напомним, глава республики в декабре подписал сразу два документа о премировании. 14 его ближайших соратников получили по 200% ежемесячного денежного содержания (оклад плюс различные доплаты), а фигурантка этого списка Юлия Исмагилова, буквально накануне занявшая пост Постоянного представителя Хакасии в Москве, отдельным приказом - еще 300%. По данным СМИ, общая сумма премии 38-летней женщины - около 1 миллиона рублей. Больше всего жителей Хакасии возмутило, что Исмагилова представляет республику в федеральном центре, хотя родилась в Казани, работала в Москве и к региону никакого отношения не имеет. Первый раз Коновалов премировал ее всего на третий день (!!!) после вступления в должность, второй - через две недели. И это при том, что сам Коновалов во время своей избирательной кампании обещал сократить расходы местного бюджета на чиновников. Слова, как говорится, разошлись с делом.

Коновалов, напомним, представляет партию КПРФ.

Сегодня с официальным заявлением выступила фракция Коммунистической партии «Коммунисты России» в Верховном Совете Республики Хакасия. Оно было опубликовано на сайте КПКР.

«Скандал с выплатами фантастических премиальных чиновникам Хакасии решением Главы Республики Коновалова возмутил всех россиян, - говорится в сообщении. - Тысячи избирателей обратились к партии Коммунисты России, которая имеет свою фракцию в Республиканском парламенте, с требованием разобраться в этой ситуации. Люди устали от вранья, от слов руководства Хакасии о том, что, мол, выплата подобных новогодних премий и без того богатым бюрократам от КПРФ «не нарушает никаких норм».

Хакасский депутат от Коммунистов России Денис Бразаускас направил в адрес губернатора Коновалова персональный запрос.

«Прошу предоставить информацию об абсолютных размерах выплаченных согласно Вашим распоряжениям вознаграждений следующим должностным лицам...», - пишет Бразаускас.

И далее - большой список: два замагубернатора, глава Администрации губернатора, постпред Исмагилова, шесть региональных министров, четыре начальника республиканских комитетов и управлений.

«Особое возмущение у общественности вызывает зарплата некоей Исмагиловой, представителя Республики в Москве, - пишут «Коммунисты России». - Эту мадам премировали неоднократно в течение месяца неизвестно за какие заслуги».

Депутат Бразаускас в своем запросе просит у губернатора четко объяснить свое решение о столь щедрых премиях:

«Прошу разъяснить целесообразность неоднократного в течение одного месяца премирования Исмагиловой Ю. В. и предоставить информацию об итоговой сумме, которой она была премирована».