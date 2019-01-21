Ляшко пообещал смертную казнь: под удар попадает Вышинский

"Радикальная партия Украины" выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Олега Ляшко кандидатом на пост президента страны. Полититик на радостях пообещал вернуть в стране смертную казнь.

"Я знаю радикальный способ борьбы с коррупцией и ее решения! Украина в 1997 году присоединилась к акту Совета Европы, в котором отказалась от смертной казни. В этот удивительный период, в котором мы живем, Украина имеет полное право, ради защиты своего будущего, ради защиты каждого украинца как исключение ввести смертельное наказание за коррупцию, государственную измену и терроризм", - поделился планами на партийном съезде 46-летний Ляшко.

liashko Кандидат в президенты Украины обещает сократить число депутатов Рады

Исходя из угроз депутата Рады, под удар попадает журналист Кирилл Вышинский. Его на Украине обвиняют в государственной измене.

liashko Уроженец Чернигова предложил расстрелять коррупционеров

Уроженец Чернигова предложил расстрелять на Крещатике десять коррупционеров, чтобы остальные наказали внукам не брать взятки. Политик, против которого в России в 2015 году возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", также пообещал вернуть народу награбленное.

"Хочу сказать всем коррупционерам: вам осталось недолго, два месяца! Я не дам вам уйти, я найду вас из-под земли, вместе с вашими оффшорами, вместе с вашим имуществом. Или вы сейчас вернете все награбленное народу, или после президентских выборов будете иметь дело со мной и с нашей решительной борьбой", - пригрозил лидер радикалов. Он намерен как можно скорее подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

liashko Супруга поддерживает все начинания политика

После каждой фразы зал вставал и скандировал: "Ляшко - президент!". В зале присутствовали все члены партии, супруга Ляшко и его первая учительница.

liashko Олег Ляшко воспитывался в детдоме

Во время выступления депутат Рады вспомнил о детдоме, воспитанником которого он был. Сказал Ляшко и о том, что гарантирует пересмотреть грабительский договор с международным валютным фондом и сократит количество депутатов Рады до 250 человек.

Избирательная кампания по выборам главы государства стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (19,3%) . Ляшко с результатом 9,1% занимает шестое место в рейтинге политиков, которые могут принять участие в президентских выборах. Он уступает артисту Владимиру Зеленскому (12,9%), лидеру объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко (11,6%), действующему главе государства Петру Порошенко (11,3%) и экс-министру обороны, руководителю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко (11,1%). Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.