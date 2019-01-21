Баллада о поэте

81 год - при всем желании эту дату круглой не назовешь, и широко отмечать ее на первый взгляд странно. Но, видимо, фигура Высоцкого для всех нас настолько важна, что даже отсутствие возможности произнести красивое слово "юбилей" не позволяет день рождения Владимира Семеновича проигнорировать. Причем программы и фильмы, приготовленные каналами, мы увидим не только 25 января, когда великий артист появился на свет.

Итак, нас ждут документальные проекты "Четыре встречи с Владимиром Высоцким" ("Культура", 24 января, 11.10), "Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй" (Первый, 25 января, 0.30), "Живой Высоцкий" (Первый, 26 января, 12.15), "И, улыбаясь, мне ломали крылья" (Первый, 26 января, 15.15). Помимо этого мы увидим церемонию вручения премии "Своя колея", учрежденной Фондом Высоцкого и сыном Владимира Семеновича Никитой (Первый, 25 января, 22.30), и одну из ранних киноработ звезды "Стряпуха" (Первый, 26 января, 12.40). Также творчеству Высоцкого будут посвящены выпуски программы "Приют комедиантов (ТВЦ, 25 января, 23.10) и "Квартирник у Маргулиса (НТВ, 26 января, 0.50).