2019-01-21T18:19:54+03:00
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Ленинград: 75 лет без блокады

Что покажут к годовщине освобождения города на Неве
Глеб ГУБАРЕВ
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Кирилл Плетнев и Елена Лотова в фильме «Три дня до весны». Фото: Кадр из фильмаКирилл Плетнев и Елена Лотова в фильме «Три дня до весны». Фото: Кадр из фильма
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Освобождение Ленинграда от блокады переоценить трудно: спасение миллионов жизней, приближение победы над Германией, небывалый эмоциональный подъем. 27 января 1944 года вошло в историю не только Ленинграда, но и всей страны, поэтому именно в этот день спустя 75 лет на нашем ТВ будет множество фильмов и документальных проектов, посвященных блокаде. Среди документальных картин - "Ленинградская симфония" (Первый, 06.10), "Чтобы жили!" (Первый, 08.00), "Блокада. Искупление" ("Культура", 20.10), "Великая тайна. Блокада Ленинграда" (Первый, 0.30). "Блокада. День 901-й" (Россия 1, 02.30). Ждут нас и два художественных фильмов - "Три дня до весны" (Первый, 22.30) и "Крик тишины" (Россия 1, 0.30), а также два мини-сериала - "Ладога" (Первый, 10.15) и "Ленинград" (Первый, 14.30). Последний интересен тем, что в его создании принимали британские кинематографисты и наряду с российскими звездами в нем снимались известные западные артисты - Мира Сорвино, Гэбриэл Бирн, Армин Мюллер-Шталь.

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