Иерусалимский Патриарх отказался встречаться с Порошенко

Томос-тур Петра Порошенко продолжается и за пределами незалежной. В понедельник президент Украины прилетел с однодневным визитом в Израиль, где помимо премьера Биньямина Нетаньяху и спикером Кнессета Юлия Эдельштейна рассчитывал пообщаться и с Иерусалимским Патриархом Феофилом III. Однако 66-летний предстоятель Иерусалимской православной церкви, которая не признала созданную Петром Алексеичем и раскольниками так называемую Православную или Святейшую церковь Украины, от общения с визитером уклонился.

- Встреча с Патриархом не состоится из-за состояния здоровья Феофила III, - сообщил ТАСС источник в украинской делегации.

В Иерусалимском патриархате это решение не комментируют.

- Сложно сказать однозначно, уловка это или нет, но понятие «дипломатическая болезнь» никто не отменял, - поделился мнением с «КП» религиовед Роман Силантьев. - Гораздо красноречивее другой момент - поминают ли нового лидера раскольников Епифания за богослужениями в Поместных православных церквях. Если бы поминали, раскольники об этом давно бы раструбили. Происходящее выглядит очень мрачно для Константинопольского Патриарха Варфоломея, который оказался в изоляции. Тот же Филарет (бывший лидер «Киевского патриархата») его глубоко не уважает и всячески это демонстрирует, провозгласив себя на днях «Патриархом всея Руси и Украины». Такими темпами он вслед за Героем Украины может претендовать и на Героя России - за полную дискредитацию автокефалии. Кстати, по нашим данным, именно он лет 50 назад первым презрительно переиначил этот термин в «автофекалию»...

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