2019-01-21T19:28:56+03:00
Спорт

Медведев дал бой Джоковичу

Лучший теннисист мира с большим трудом обыграл нашего спортсмена
Сергей КИРИЛЛОВ
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Даниил МедведевДаниил МедведевФото: REUTERS
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22-летний российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала Australian Open попал на первую ракетку мира Новака Джоковича. Но сербу, который сейчас находится в хорошей форме, пришлось нелегко. В первой партии Джокович выиграл на классе, очень точно попадая под заднюю линию. А вот во втором Даниил дал бой лучшему игроку планеты, да такой, что Джок стал ошибаться и ругать себя последними словами. Дрогнули нервишки у Новака и на тай-брейке, где он ошибся в решающем длинном розыгрыше.

И лишь потом победитель 14 турниров Большого шлема взял себя в руки и выиграл третий, а затем и четвертый сеты.

Матч, который продолжался 3 часа, завершился со счетом 6:4, 6:7, 6:2, 6:3 в пользу лучшего теннисиста планеты. Но все мы увидели большой потенциал российского игрока, который уже подбирается к элите и сейчас находится в первой двадцатке по рейтингу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Анастасия Павлюченкова в матче четвёртого круга обыграла американку Слоан Стивенс (6:7 (3:7), 6:3, 6:3) и осталась единственной российской теннисисткой, которая продолжает борьбу на Открытом первенстве Австралии. Теперь в ¼ финала Настя сыграет с другой американкой Даниэль Коллинз.

А вот Мария Шарапова в 1/8 финала уступила австралийке Эшли Барти. Зато, теперь мы уж точно увидим нашу звезду на турнире в Санкт-Петербурге, который стартует 26 января.

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