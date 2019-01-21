«Пальцы, кисти, предплечья, лицо в страшных пятнах»: Эвелина Бледанс рассказала, как пострадала в Кровавую луну

49-летняя артистка в понедельник, 21 января испытала настоящий ужас. Эвелина Бледанс, которая как и любая женщина очень дорожит своей внешностью, в один момент превратилась, как она говорит, в красную рептилию. Красавица настолько испугалась, что до сих пор задается вопросами, что произошло? И обращается к тем, кто разбирается в подобных вещах, так как видит в этом нечто мистическое. Случившееся совпало с пресловутой «кровавой» или «красной Луной», которая нависла над нами в ночь с 20 на 21 января.

bledans СЕГОДНЯ БЫЛО СТРАШНОЕ УТРО ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮ, ЧТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО МЕНЯ СПАСЛО.

И действительно, редкое астрологическое явление в Москве можно было наблюдать с 06.34 до 09.51. Именно в момент полного затмения Бледанс и пострадала.

- Сегодня было страшное утро… До сиз по не знаю, что произошло и что меня спасло, - пишет актриса в Инстаграм. - Реально сценарий фильма ужасов. Всё начиналось обычно и спокойно: утренний поцелуй Сёмика, завтрак, сбор в детский сад… Выпиваю стандартную порцию утренних витаминов. Иду умываться в ванную. А вот теперь начинается ужас. Сначала мои пальцы, потом кисти рук, потом предплечья краснеют, кожа стягивается, покрывается жесткой коркой, страшной, как шкура ящера. С ужасом поднимаю взгляд на зеркало, вижу, что в отражении уже не я, а какая-то жуткая особь из парка Юрского периода, в пурпурных страшных пятнах, с искаженным, стянутым в маску лицом. Может это сон?

Зажмуриваюсь и трясу головой, чтоб проснуться и прогнать кошмар. Не сон. В зеркале та же красная рептилия…

Эвелина призналась, что первое, что пришло в голову — аллергия. Но дело в том, что она никогда от нее не страдала. Дальше пришли истерические мысли о том, что ее отравили. Но действовать она стала незамедлительно.

bledans Спасибо моему другу @ruslantatyanin за пророчество в прическе.

- Пью что-то, что нашла в аптечке. И молюсь, молюсь родному моему Николаю Чудотворцу, прошу его о помощи! Через пол часа я привела себя в норму. Но причину произошедшего не знаю до сих пор. Друзья, которые очень доверяют астрологии рассказали, что сегодня какой-то страшный день «кровавой Луны». Но я в это не особо верю. Что мне помогло, тоже не знаю – таблетки или обращение к родному Святому? - закончила свой рассказ Бледанс.

По мнению специалистов, «кровавая Луна» или полное лунное затмение может влиять на человека, так как в этот момент спутник Земли максимально приближен к нашей планете. Есть вероятность, что приближение Луны может отразиться на физических и энергетических процессах в природе.