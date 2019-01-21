На переобучение «предпенсионеров» будут тратить по 5 миллиардов рублей в год

С этого года в России заработают программы переподготовки людей предпенсионного возраста. Ежегодно переобучение смогут проходить 75 тысяч россиян. К 2024 году этими программами в общей сложности будет охвачено 450 тысяч россиян. В понедельник эту тему обсуждали на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами в подмосковных «Горках».

- Нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе должен был бы выходить на пенсию, а по новой - вступает в предпенсионный возраст. Нужно ситуацию внимательно отслеживать, контролировать, чтобы люди с большим опытом, хорошей квалификацией имели возможность и дальше работать. И для этого мы должны создать им условия для получения дополнительного образования, - отметил Медведев.

Ежегодно на программы переобучения будет выделяться около 5 миллиардов рублей. Программы будут длиться три месяца, средняя стоимость каждой составит 53 тысячи рублей.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, прежде всего, переобучение будут проходить безработные предпенсионного возраста, состоящие на бирже труда.

- Безработные, которые будут проходить переобучение по направлению служб занятости, будут иметь возможность получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда. В 2019 году это 11 тысяч 280 рублей. И там, где есть необходимость уплачивать к МРОТ районный коэффициент, то, естественно, МРОТ будет увеличен на районный коэффициент, - сказала Голикова.

Запущенные правительством программы переобучения будут основываться на требованиях работодателей. Кроме того, по словам Голиковой, переобучение частично будет проходить по международным стандартам, которые используются при подготовке молодых профессионалов по системе worldskills.

- Ежегодно по таким программам переподготовку могут проходить 25 тысяч человек. Предусматривается ежегодное проведение чемпионата профессионального мастерства worldskills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых», - рассказала Голикова.

На совещании у Медведева также обсуждалось подключение различных социальных объектов к скоростному интернету. Как сообщил премьер, все больницы и поликлиники страны получили к нему доступ.

- Это позволит врачам меньше заниматься бумажной работой, а также проводить сеансы видеосвязи между медицинскими учреждениями, - отметил премьер.

Следующий этап цифровизации - подключение к скоростному интернету фельдшерских пунктов, школ, колледжей, а также военкоматов, отделов полиции и подразделений Росгвардии.