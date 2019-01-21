2019-01-21T20:22:27+03:00
Общество

В Италии задания к школьным экзаменам по физике и математике оказались украдены из русского учебника 1981 года

Жертвой плагиата стал знаменитый учебник Игоря Иродова «Задачи по общей физике», предназначенный для последних курсов университета
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Итальянские национальные экзамены должны состояться в феврале и марте.Итальянские национальные экзамены должны состояться в феврале и марте.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Новые тесты для итальянских выпускников, по которым они должны сдавать математику и физику, были опубликованы в конце декабря. И наблюдательные преподаватели увидели, что оказывается, авторы экзаменационных тестов самым наглым образом скопировали задачи из старого русского учебника Игоря Иродова «Задачи по общей физике» (изд. «Мир», Москва), который был переведен на английский язык.

Причем по сложности эти задачи предназначены для последних курсов университета, а совсем не для школьников.

Роберто Наталини, математик и представитель по связям с общественностью Итальянского математического союза прокомментировал это так:

- Понятно, что можно взять подсказку из руководства, затем адаптировать задания к образовательному контексту и уровню сложности, но здесь была просто работа copy-past. Видимо, это было продиктовано спешкой.

Учителя физики и математики отреагировали на эту ситуацию смесью иронии с негодованием. Экзамены уже на носу — национальные экзамены должны состояться в феврале и марте. Итальянские ученики рискуют завалить экзамены по вине нерадивости и преступной «спешки» составителей экзаменационных заданий. Сейчас группа итальянских учителей составила петицию на chance.org, которая насчитывает уже 15 тысяч подписей, о том, чтобы «сделать шаг назад» и поменять тестовые задания на более адекватные уровню выпускника средней школы, пока еще есть время.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными
РАН отложила голосование о предоставлении Патриарху и Матвиенко звания почетного профессора
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit
Новак: Россия и Украина подтвердили заинтересованность в транзите газа
Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину
«Газпром» построил более 20% «Северного потока - 2»
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться
Сильвио Берлускони - электорату: «Раньше у меня было шесть женщин за ночь, сейчас же засыпаю после третьей»
В Венесуэле подавили мятеж нацгвардии
Умер претендент на французский престол принц Генрих Орлеанский
На посту президента Трамп сделал более 8 тысяч лживых заявлений
МИД РФ пригрозил ответить на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей
Папа Римский презентовал сайт и приложение для молитв
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Премьер-министр Японии прилетел в Москву
Шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа»
В Госдуме прокомментировали слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»
Детей могут одеть в светоотражающую одежду
Более 120 силовиков погибли при атаке талибов* в Афганистане
Германия отозвала разрешение на деятельность у иранской авиакомпании
В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе
Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор
В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных
МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД