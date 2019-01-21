В Италии задания к школьным экзаменам по физике и математике оказались украдены из русского учебника 1981 года

Новые тесты для итальянских выпускников, по которым они должны сдавать математику и физику, были опубликованы в конце декабря. И наблюдательные преподаватели увидели, что оказывается, авторы экзаменационных тестов самым наглым образом скопировали задачи из старого русского учебника Игоря Иродова «Задачи по общей физике» (изд. «Мир», Москва), который был переведен на английский язык.

Причем по сложности эти задачи предназначены для последних курсов университета, а совсем не для школьников.

Роберто Наталини, математик и представитель по связям с общественностью Итальянского математического союза прокомментировал это так:

- Понятно, что можно взять подсказку из руководства, затем адаптировать задания к образовательному контексту и уровню сложности, но здесь была просто работа copy-past. Видимо, это было продиктовано спешкой.

Учителя физики и математики отреагировали на эту ситуацию смесью иронии с негодованием. Экзамены уже на носу — национальные экзамены должны состояться в феврале и марте. Итальянские ученики рискуют завалить экзамены по вине нерадивости и преступной «спешки» составителей экзаменационных заданий. Сейчас группа итальянских учителей составила петицию на chance.org, которая насчитывает уже 15 тысяч подписей, о том, чтобы «сделать шаг назад» и поменять тестовые задания на более адекватные уровню выпускника средней школы, пока еще есть время.