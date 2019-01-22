Глушаков порадовал Черчесова

Из раздевалки «Спартака» раздавались победные крики, потом с шутками мимо журналистов пробежали игроки, а позже в хорошем настроении прогуливался главный тренер Олег Кононов. Красно-белые выиграли всего лишь первый матч предсезонного турнира в Катаре, но, видимо, радость от игры испытали.

Этот турнир собрал четыре российских клуба ( «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов»), толпы журналистов, и даже главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который посетил первый матч «Спартак»-«Ростов».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил первый матч «Спартак»-«Ростов»Фото: Предоставлено организаторами

Несмотря на то, что Валерий Карпин честно заявил, что не собирается ставить задачу выиграть турнир, именно его «Ростов» открыл счет. И долго его удерживал. Лишь во втором тайма «Спартак» сначала забил ответный мяч, а в самом конце победу красно-белым принес их капитан Денис Глушаков. Герой скандальных хроник держится достойно, от людей не бегает, хоть и не комментирует свой громкий развод с дележом имущества. Он сосредоточен на футболе, и на поле смотрелся отлично.

Тренер "Ростова" Валерий Карпин честно заявил, что не собирается ставить задачу выиграть турнирФото: Предоставлено организаторами

Имидж российских футболистов довольно сильно пострадал из-за серии скандалов конца прошлого года. Но, к счастью, Катар вовсе не располагает к загулам и дебошам. Тут даже алкоголь купить проблема, куда уж до кутежей и прочих безобразий. Можно сказать, идеальная страна для наших игроков. Все мысли о футболе.

Интересно, что российский турнир (его официальное название «Фонбет-Кубок «Матч-Премьер») местные довольно активно обсуждают. Во время игры на кромке поля расположилась открытая студия местного канала, и два эксперта в местной одежде активно обсуждали происходящее.

Матчи проходят на тренировочных полях местной футбольной академии, и все клубы живут по соседству. Так что на игру московский «Локомотив» пришел в полном составе, во главе со своим нападающим Федором Смоловым. Приехало и несколько болельщиком «Спартака».

После игры все, кто был на трибунах, расходились неохотно, разговаривали между собой – все-таки собралась футбольная тусовка после долгого перерыва, есть что обсудить. И разговоров явно хватит еще наделю – до конца турнира.

Расписание матчей турнира

22 января 20:00 «Зенит» — «Локомотив»

25 января 18:00 «Зенит» — «Спартак»

21:00 «Ростов» — «Локомотив»

28 января 20:00 «Ростов» — «Зенит»

29 января 20:00 «Спартак» — «Локомотив»

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Все сборы футбольных клубов похожи. Забыто все, что рвало душу в первой части чемпионата, впереди все должно быть неплохо, игроки и тренеры успели отдохнуть на Мальдивах и Сейшелах. И вот ходят они с обеда на тренировку и обратно походной неторопливой, солидной, спокойной… Именно так вошли на общую пресс-конференцию «Фонбет-Кубок «Матч-Премьер» Олег Кононов («Спартак»), Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив») и Валерий Карпин («Ростов») (подробности).