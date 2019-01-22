Восемь резонансных решений Верховного суда РФ: разводы, льготы и прогулы

В прошлом году Верховный суд принял несколько важных для народа решений. Местные суды будут их учитывать в аналогичных случаях. Мы выбрали самые резонансные прецеденты.

Пять тысяч за табачный дым с балкона

Сосед курит на своей лоджии, а дым тянется в вашу квартиру? Верховный суд счел это нарушением права на благоприятную окружающую среду. А оно, между прочим, в Конституции прописано. Курильщики поплатятся за это, причем не фигурально.

В 2016 году житель Новосибирска подал в суд на соседа. Тот больше 5 лет дымил на лоджии, а на жалобы окружающих плевал. В заявлении пострадавший от курильщика указал, что табачный дым потоками воздуха затягивает в квартиру, а это подвергает его здоровье риску и причиняет моральные страдания. Суды первой и второй инстанции иск отклонили. Тяжбы длились аж 2 года. Но Верховный суд истца поддержал и присудил компенсацию за моральный вред в 5 тыс. рублей. Юристы говорят, что сумма каждый раз будет зависеть от степени ущерба. Но свое право на свежий воздух теперь можно будет отвоевать гораздо быстрее.

Кому квартиру при расставании

Все нажитое в браке делится пополам между мужем и женой. Но бывают исключения.

Поженились в сентябре 2015 года. А через месяц после свадьбы супруга подписала договор о покупке квартиры в новостройке. Деньги на нее она взяла от продажи собственного старого жилья. Брак просуществовал 3 года. А после развода муж пришел в суд с иском о разделе совместного имущества - той самой новой квартиры. Закон встал на его сторону, ведь недвижимость куплена в браке. Но Верховный суд уточнил, как нужно рассматривать такие дела. Обстоятельство, на какие деньги куплено имущество - личные или общие, - является юридически значимым. В данном случае речь явно шла только о личных деньгах. А значит, квартира полностью принадлежит бывшей жене.

Когда прогул можно простить

Как-то раз рабочему электролизного цеха на заводе в Иркутской области пришлось пораньше уйти со смены. Не просто так - мужчина уехал на похороны друга. И начальство - бригадира, и коллег предупредил. Устно. А на следующий день узнал, что уволен за прогул. Главный босс разрешение-то не подписывал. На суде рабочий объяснил: мол, был давний конфликт с начальством. Который этой подставой ему припомнили. Но суд подошел формально: прогул - основание для увольнения. Когда же дело дошло до Верховного, тот напомнил о соизмеримости проступка и наказания.

Теперь работодателю для увольнения придется доказывать не только сам факт проступка сотрудника, но и тяжесть нарушения, последствия от него и обстоятельства всей ситуации. В общем, если у вас была мало-мальски уважительная причина и своим прогулом фирму вы не разорили, увольнение - это слишком.

Долги по ЖКХ - не повод отменять льготы

Некоторые региональные законы о мерах социальной поддержки инвалидов содержат специфичные пункты. Например, 2-месячная задолженность оплаты ЖКХ - повод для лишения льгот. Пенсионерка, инвалид II группы из Смоленской области, не оплатила взносы за кап­ремонт за 4 месяца и лишилась положенных инвалиду скидок оплаты ЖКХ. Ни городской, ни областной суд ничего странного в этом не увидел. А Верховный встал на сторону льготников.

Что сказал суд? Если у задолженности есть уважительная причина, льгот лишать не имеют права. Невыплата зарплаты, тяжелое материальное положение, болезнь, лечение родственников, наличие несовершеннолетних детей и прочее. Судьи призвали коллег к неформальному подходу в таких случаях - более человечному.

Нет трудового договора? Пишите письма

Зарплата в конвертах до сих пор популярна в нашей стране. Главный минус такой занятости - работодатель может легко не заплатить, а вы ничего не докажете. Договора-то нет. Новое постановление пленума Верховного суда в мае 2018 года расставляет все по своим местам.

Доказательством трудовых отношений кроме договора могут служить: переписка по электронной почте и аудиозаписи разговоров. Главное, чтобы из этих устных или письменных переговоров было понятно, что вы действительно сотрудник. Пусть и неофициальный. Например, что вы выполняете работу по чьим-то указаниям. У вас есть какая-то должность. Вам дают отпуск и выходные дни, платят зарплату, обеспечивают рабочими инструментами или гаджетами либо компенсируют расходы в деловых поездках. Если хотя бы что-то из перечисленного в записях есть, суд встанет на вашу сторону и обяжет компанию выплатить вам зарплату. Суды могут ориентироваться на средний размер стоимости аналогичных услуг в вашем регионе. Или исходить из суммы минимального размера оплаты труда.

Что можно оставить банкроту?

В 2018 году пленум Верховного суда выпустил разъяснение для банкротов - физических лиц. Закон заработал полтора года назад, и вопросов до сих пор много. Главные касаются денег и имущества. Все ли могут забрать приставы? Оказалось, далеко не все. Нельзя забирать в счет погашения долгов выплаты, которые человек получает на других людей: алименты на детей, страховая пенсия по потере кормильца на ребенка, детские пособия, а также другие средства социальной поддержки. Во-вторых, должнику надо оставить на жизнь деньги в размере прожиточного минимума. Третье исключение - имущество на общую сумму до 10 тысяч рублей. Это может быть телевизор, чайник, утюг и другая недорогая бытовая техника. Правда, должник должен будет письменно объяснить, почему он не может без них нормально жить.

Другое разъяснение касается супругов обанкротившихся граждан. Здесь, увы, муж и жена - одна сатана. Требования кредиторов будут погашаться вначале личным имуществом банкрота. Если его не хватит, тогда общим. Это касается даже бывшего супруга. Но бывший имеет право отделить свою часть до продажи.

О запрете выезда нужно уведомить

Далеко не все из почти 3 млн должников, которым закрыт выезд за границу, об этом уведомлены. Одному из них удалось не только обжаловать запрет, но и потребовать компенсацию за испорченный отпуск.

Мужчина вывозил жену и сына на отдых в Турцию. В аэропорту выяснилось, что выезд за границу ему запрещен - индивидуальный предприниматель накопил долгов на 327 тыс. рублей. И приставы уже год как возбудили исполнительное производство. Долги действительно были, но бизнесмен пошел в суд за компенсацией... и выиграл дело. Приставы обязаны были отправить должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Дать время добровольно погасить долг. А потом направить постановление о запрете выезда за рубеж. Но ничего этого не было сделано. Поэтому Верховный суд ограничение на выезд с бизнесмена временно снял и присудил компенсацию за неиспользованную путевку - 32 тысячи рублей.

Агрегатор в ответе

Ущерб от ДТП должен возмещать агрегатор такси. С таким обращением выступил Верховный суд в мае прошлого года. Повод - аварии с участием таксистов, число которых за последние 2 года выросло почти на треть.

Сейчас по закону агрегаторы такси - всего лишь информационные посредники. Они не несут никакой ответственности перед клиентами ни за качество, ни за условия предоставления услуг. А чуть что - пеняют на исполнителей. Мол, с ними и судитесь. В постановлении Верховного суда говорится, что перед пассажиром должно отвечать юрлицо, к которому пассажир обратился за услугой. Даже если перевозку выполняла другая компания. Если рекламой, информацией на сайте, перепиской потребителю дают понять, что он заказывает услугу агрегатору, то тот и платит за ущерб в случае чего.