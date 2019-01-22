Сын Федора Бондарчука разводится с женой

Пара актера Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили считалась одной из самых крепких среди российских селебрити. В семье подрастают две дочки, которых родители растят в большой любви. Даже на отдых Сергей и Тата всегда берут девочек с собой, не желая даже на короткий период разлучаться с ними. Но в последний год на снимков из отпуска Тата всегда запечатлевалась только с дочками и подругами, а полгода назад сняла с пальца обручальное кольцо. Тогда в свете появились слухи о расставании звездной четы. А когда семья раздельно встретила Новый год разговоры усилились.

tatamamik С каждым годом эти крошки всё больше учат меня самому важному

Теперь же журналистам СтарХИТа удалось выяснить, что Бондарчук действительно подал заявление на развод. Говорят, причина в излишней занятости Сергея, он все больше времени стал уделять работе и все меньше семье.

Теперь Сергею и Тате придется решать вопрос по поводу раздела совместно нажитого имущества и опеки над детьми. Фанаты предполагают, что шестилетняя Маргарита и пятилетняя Вера останутся с мамой, и Сергей будет навещать детей по выходным. Надо отметить, что бабушка и дедушка девочек – Светлана и Федор Бондарчук именно так и делает. Нередко они проводят с внучками уикенды или берут их с собой на какое-то детское мероприятие.