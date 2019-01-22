2019-01-22T13:09:01+03:00
Звезды

«Похудела на нервной почве»: Кэти Топурия никак не может набрать вес

Судя по всему, расставание с Гуфом было очень болезненным для звезды
Ольга АНТОНОВА
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Топурия пересмотрела свой рацион и добавила в него довольно калорийные блюдаТопурия пересмотрела свой рацион и добавила в него довольно калорийные блюдаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Из-за романа с рэпером Гуфом Кэти Топурия пожертвовала многим. Расторгла свой крепкий брак, была рядом с музыкантом в период ее увлечения наркотиками, уговорила его лечь в рехаб, но вся любовь прошла, когда екатеринбурская фанатка рассказала о своих отношениях с Алексеем Долматовым. Солистка A’Studio долго не думала и быстро поставила точку в отношениях с музыкантом и, видимо, чтобы забыться улетела на Бали. Тут красавица неплохо проводят время, танцует, загорает и много фотографируется в купальнике. Однако, поклонники не могли не отметить, сильную худобу звезды. Мол, Кэти и раньше отличалась стройностью, но сейчас «просто высохла». Недавно Кэти объяснила, что всему причиной переживания. Мол, похудела на нервной почве.

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Кэти Топурия
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«Теперь мне нужно поправиться хотя бы на три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно», — говорит певица.

Топурия пересмотрела свой рацион и добавила в него довольно калорийные блюда, тем не менее, вернуть потерянные килограммы у неё пока что не получилось. Сейчас певица есть все, включая булочки и хлеб. При этом вес артистки колеблется в районе 50 килограммов, что, учитывая высокий рост певицы, является критичным. Однако поклонники уверены: скоро артистка забудет про проблемы в личной жизни и тогда она сможет вернуть себе идеальную фигуру.

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- С Лешей мы познакомились в начале 2017 года в Москве, - вспоминает Яна. – Мне тогда было 16, я была в ресторане. Собиралась ехать домой, но разругалась с таксистом. Леша увидел меня и предложил подвезти до дома.

После этого Яна вернулась в родной Екатеринбург. Однако общаться со звездой девушка не прекратила. Они постоянно переписывались по мессенджерам и разговаривали по телефону. В апреле у рэпера был запланирован концерт в Екатеринбурге, поэтому он пригласил на него и Яну. (подробности)

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