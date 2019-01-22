Все время не везет в любви: Самый манящий «ангел Victorias Secret`s рассталась с турецким писателем

Несмотря на то, что Андриана Лима – супермодель, доходы которых в год превышает 30 миллионов долларов, а она сама носит статус самой манящего «ангела Victorias Secret» в любви девушке постоянно не везет. Вот и сейчас западные таблоиды трубят о том, что ее любовь с турецким писателем Метином Хара закончилась. И это спустя всего полгода после начала отношений. А ведь еще недавно Лима писала в своем инстаграме, что ждала Метина 35 лет.

«Мы будем держаться за руки и проживать нашу новую жизнь», - написала модель.

О причинах разрыва ничего неизвестно, в последний раз пару видели вместе в ноябре 2018 года.

Напомним, летом 2017 года Адриана Лима закрутила роман с турецким писателем. Сначала парочка была замечена на отдыхе в Бодруме: они плавали на яхте по Эгейскому морю. Позже Адриана опубликовала в Instagram совместное с Метином фото, подписав снимок фразой: "Я выбрала любовь". Адриана и Метин познакомились в Турции, где у Лимы было дефиле. Домой модель улетела в обнимку с его книгой "Нашествие любви. Дорога".

adrianalima That s a wrap Shanghai!

После того как о романе Лимы и Хары узнали, популярность Хара как писателя сильно выросла. Его книги стали продаваться большими тиражами, он стал героем телепередач. При этом о своей личной жизни обаятельный мастер слова старался не распространяться, зато много говорил о творческих планах. Он даже не стал комментировать слух об измене Лимы с симпатичным агентом по недвижимости Милтиадисом Кастанисом (как оказалось позднее - ее близким другом и гомосексуалистом). Тогда сама Адриана резко выступила против разговоров подобного толка.

К слову, на днях история повторилась: длинноногой красавице вновь приписали роман с вратарем турецкого клуба "Бешикташ" Лорисом Кариусом.

"Обращаюсь к фальшивым турецким СМИ, утверждающим, что я заигрываю с какими-то случайными людьми, которых я никогда даже не видела. Прекратите создавать фейковые новости! Довольно!!!"- гневно отреагировала девушка в сети.

Надо отметить, что, несмотря на неудачи в любви, Лима недолго остается в одиночестве после очередного разрыва. Почти три года Лима встречалась с американским рок и RnB-музыкантом Ленни Кравитцем и даже была обручена с ним, но свадьба влюбленных так и не состоялась.

adrianalima Moments before leaving for the

После Лени, Адриана встречалась с принцем Венцеславом из княжества Лихтенштейн.

14 февраля 2009 года Адриана вышла замуж за сербского баскетболиста Марко Яричя. У супругов есть две прекрасные дочки-Валентина Лима-Ярич и Сиенна Лима-Ярич.

В мае 2014 года супружеская пара решила развестись, официальной причиной этого поступка стал очень ревнивый характер красавицы Адрианы.

Поклонники тем временем уже намекают девушке в соцсетях, что нужно быть более мягче и менее конфликтной в отношениях. Мол, поэтому Андриане и не везет в любви.