2019-01-22T12:30:01+03:00
Общество

ВКонтакте и «Собака.ru» соберут истории героев блокады Ленинграда

Пользователи соцсети смогут поделиться историями своих близких или знакомых, которые прошли через осаду города
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Пользователи VK могут поделиться историями своих близких или знакомых, которые прошли через осаду городаПользователи VK могут поделиться историями своих близких или знакомых, которые прошли через осаду городаФото: ВКонтакте
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ВКонтакте и «Собака.ru» запускают памятную акцию, приуроченную к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Пользователи VK могут поделиться историями своих близких или знакомых, которые прошли через осаду города. Рассказы отобразятся на интерактивной карте на сайте «Собака.ru».

Акция пройдёт с 22 по 27 января. Чтобы присоединиться к ней, нужно рассказать о жителе блокадного Ленинграда на своей странице ВКонтакте. К записи следует добавить геолокацию, где жил или трудился герой истории, фотографию, а также хештег #блокадныепортреты.

Рассказы отобразятся на интерактивной карте проекта. Сейчас там можно прочитать более 100 историй, которые удалось собрать в рамках акции в прошлом году.

Партнёром акции стал благотворительный фонд «Старость в радость». Каждый день в своём сообществе ВКонтакте организация будет публиковать блокадные истории от своих подопечных.

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