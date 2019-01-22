ВКонтакте и «Собака.ru» соберут истории героев блокады Ленинграда

ВКонтакте и «Собака.ru» запускают памятную акцию, приуроченную к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Пользователи VK могут поделиться историями своих близких или знакомых, которые прошли через осаду города. Рассказы отобразятся на интерактивной карте на сайте «Собака.ru».

Акция пройдёт с 22 по 27 января. Чтобы присоединиться к ней, нужно рассказать о жителе блокадного Ленинграда на своей странице ВКонтакте. К записи следует добавить геолокацию, где жил или трудился герой истории, фотографию, а также хештег #блокадныепортреты.

Рассказы отобразятся на интерактивной карте проекта. Сейчас там можно прочитать более 100 историй, которые удалось собрать в рамках акции в прошлом году.

Партнёром акции стал благотворительный фонд «Старость в радость». Каждый день в своём сообществе ВКонтакте организация будет публиковать блокадные истории от своих подопечных.