Кокорин ничего не понял

Дожидающийся сейчас в Бутырке окончания следствия футболист Александр Кокорин закапывает себя все глубже и глубже. В сети появилась копия письма игрока болельщику «Зенита». Там рукой Кокорина начертано: «Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. «Зенит» — чемпион».

«Стадо баранов» - это, видимо, все те, кто считает, что Александра Кокорина и Павла Мамаева правильно поместили под стражу за их криминальные похождения, избиение водителя и удар стулом чиновника. А все вместе говорит о том, что у футболиста «Зенита» за те полтора месяца, что он сидит в СИЗО, не появилось чувства вины и ощущения, что он сделал что-то не так в своей жизни и за это расплачивается.

Почему не появилось? Это простой вопрос. Не объяснили Александру Кокорину ни родители, ни адвокаты простые вещи. Что он нарушил закон, что людей бить нельзя ни ногами, ни стулом. Скорее, все было наоборот. Вокруг людей с деньгами всегда есть свита. И эта свита, поддерживая своего знаменитого друга-спонсора-покровителя, в один голос твердила: «Саша, ты не виноват, это просто «стадо баранов». Им тебя бросили, как кость».

И уж точно, у Александра Кокорина за время, проведенное в Бутырке, не прибавилось мозгов. Потому что впереди еще суд, и если он даже искренно считает нас баранами, не обязательно это писать на каждом углу. Хотя бы потому, что любой из его «приятелей», с кем он так откровенен, может опубликовать громкое письмо. И для Кокорина, которого вроде бы даже начали жалеть, все начнется по новой.

Полтора месяца СИЗО прошли впустую для Александра Кокорина. Они не прибавили ему ни совести, ни ума, и ничему не научили. Но как тогда вообще лечить глупость и высокомерие?

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