Крещатик будущего: путана с автоматом на бедре

Бессилие правоохранительных органов Украины в борьбе с нелегальным оборотом оружия и проституцией констатировал Генеральный прокурор Незалежной Юрий Луценко.

- Сегодня, по оценкам МВД, я не шучу, в стране от 3 до 5 миллионов нелегальных стволов. Поверить в то, что их можно изъять, невозможно, - заявил главный страж законности. При этом прекрасно понимая, что практически весь этот оборот составляет оружие, украденное из ВСУ, милицейских арсеналов и армейских складов. Об этом свидетельствует хотя бы то его пояснение, что Луценко предлагает легализовать все оружие, за исключением «гранатометов, мин и взрывчатки, которые тоже есть и в большом количестве».

Плечом к плечу с криминалом в оружейном бизнесе в очереди на легализацию стоит, оказывается, и проституция. Ее генпрокурор также предлагает разрешить на официальном уровне.

- Думаю, что да, - утвердительно ответил он на вопрос надо ли легализовать проституток. - Сегодняшняя проституция является источником огромной коррупции, в первую очередь у силовиков, и она действительно есть, надо немедленно принимать решение. Да, это непросто, но тем не менее надо признавать реалии.

И подчеркнул, что легализация в этих сферах будет выгодна для общества. Да что уж там скромничать – просто выгодна. Не отчисления «крыше», а налог в тощую казну. Так что, если инициативу Луценко поддержат, то привычной картинкой на улицах Киева станет не нынешняя проститутка, а путана с автоматом через плечо. Или с кольтом на бедре.

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