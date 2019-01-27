Елена Воробей: Увести Галкина у Пугачевой? Нет, есть вещи, которые непозволительны

Елена Воробей - одна из самых популярных актрис в жанре пародии. Когда в этом году Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних огоньках, именно Воробей сыграла Примадонну в праздничном шоу телеканала ­«Россия». И народ увидел-таки Пугачеву под шампанское и оливье... «КП» спросила у Елены, как отнеслась Алла Борисовна к этой пародии. А заодно осведомилась о последних новостях из жизни юмористки.

«Узнала, что моего возлюбленного зовут Евгений Петросян»

- Елена, Алла Борисовна как-то отреагировала на вашу пародию?

- Нет. Не было никакого звонка от нее. И вообще мне кажется, что она уже махнула рукой на всех пародистов, которые присосались к ее ­семье.

- Пугачева же помогала вам в начале вашей карьеры?

- Да. То, что вы это помните, замечательно... Наш шоу-бизнес держится на эпатаже, скандалах, у кого-то на харизме, но далеко не всегда на таланте. Про это я сейчас номер сочиняю.

- Вы бы тоже могли ради всплеска внимания закрутить интригу, придумать что-нибудь в этом роде!

- Например, что? Увести Максима Галкина?! Нет, я думаю, что есть вещи, которые непозволительны. Я работаю в сфере, которая, скажем так, подпитывается скандалами и сплетнями, но все-таки хочется оставаться человеком. И поддерживать свою популярность достойными работами. Так сложнее, но честнее.

- А что у вас в личной жизни? Писали, что у вас был гражданский брак со звукорежиссером Александром Калищуком.

- Это древняя информация. Недавно вот прочла в интернете, что моего возлюбленного зовут Евгений Петросян. После этого я уже ничему не удивляюсь! Нет, я пока по-прежнему...

- ...свободны?

- Нехорошее какое-то ­слово. Свободной может быть касса или туалет. В поиске - это точнее.

«Степаненко приятно внимание молодых поклонников»

- Что касается Петросяна... Его развод был самым обсуждаемым в прошлом году. Вы морально поддержали Степаненко.

- То, что Елена Григорьевна после всего нашла в себе силы, сделала бенефис, продолжает работать, показывает: сильный человек, сильная женщина!

В прошлом году во время «Юморины» в Сочи мы с ней сидели в кафе, нам молодые люди, поклонники за соседними столами оказывали знаки внимания. Угощали нас, десерты какие-то дарили. И это внимание молодых мужчин нравилось Елене Григорьевне... Я желаю ей счастья.

- Ходили слухи о вашем романе с Юрием Гальцевым...

- Наши зрители от желания увидеть больше, чем на сцене, иногда придумывают такие сюжеты! Но в жизни все по-другому. Мы с Юрой были партнерами на сцене. Мы любили друг друга, уважали, поэтому родился дуэт.

- Почему потом дуэт перестал существовать?

- Мы живем в разных городах. Я давно переехала в Москву. К тому же у Юры новый проект - Театр эстрады. Он набрал курс и вырастил под своим крылышком молодежь, которая сейчас делает первые шаги на эстраде.

- А в его театре вы себя не видите?

- У меня здесь, в Москве, много проектов. Я не могу быть привязанной к одному месту. Я крайне редко бываю в Петербурге.

«Главные скрепы - чувство юмора и огороды»

- Сейчас модный персонаж - Ольга Бузова. Будете ее высмеивать?

- Спасибо, подумаю над этим. Пока все секреты выдавать не стану. У меня будет в феврале бенефис в «Крокус Сити Холле». Пригласила туда своих друзей - партнеров по эстрадному цеху. Так что, думаю, зрителей сможем и удивить, и порадовать.

- Вы периодически играете в антрепризных спектаклях. Есть любимая роль?

- Сейчас у меня есть спектакль с Татьяной Васильевой по пьесе Людмилы Петрушевской «Он в Аргентине». Сложнейший материал, но очень интересный. Там две героини, каждая со своей болью, каждая по-своему смешная. Одна из них пожилая актриса, вторая, как она себя называет, завхоз, директор и уборщица в одном флаконе на базе отдыха «Актер»... Этот спектакль про нас, про сегодняшний день - выживание. Многие люди сегодня, этого невозможно не заметить, выживают. Мне кажется, у нас вообще скоро поставят памятник дошираку и сосиске с малым содержанием мяса.

- Кто-то и хорошо живет!

- Ну да, депутаты вряд ли на дошираке. Есть только одна корочка, которой нельзя подавиться, - депутатская. Я ко всему отношусь с юмором, равняюсь на своего папу. Недавно говорю: «Папа, я хочу тебе дать денег, помочь немножко». Он же пенсионер у меня, а на пенсию особо не загуляешь. А он мне говорит: «Не, я не возьму». «Почему?» «Я добился финансовой стабильности». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Денег нет, не было и, похоже, не будет!»

Вообще считаю, что наши самые главные народные скрепы - это чувство юмора и огороды. Поэтому я желаю всем мягкой зимы, чтобы ничего не померзло. И с улыбкой по жизни!

Елена надеется, что ее дочь Соня тоже всего добьется сама.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Дочку пока не интересует искусство»

- Сколько лет сейчас вашей единственной дочке?

- Соне скоро будет 16. В свои 15 с половиной лет она многое повидала в своей жизни, хлебнула - потеря близких делает нас взрослыми не по графику.

- Потеря кого именно?

- Бабушки и папы.

(Елена Воробей родила дочку от питерского бизнесмена, который был женат, поэтому от общественности пародистка скрывала, кто отец ребенка. В 2016 году мужчина получил травму, упав с лестницы. Девять месяцев был прикован к постели, но не выжил. - Ред.)

- А дочка не носит фамилию отца?

- Нет. У нее моя фамилия.

- Вы не стали скрывать серьезные проблемы со здоровьем у дочки несколько лет назад - у нее было искривление позвоночника, которое привело к мучительным болям...

- Просто мне звонили многие люди, спрашивали, что с дочкой, потому что желтая пресса написала, что якобы мой ребенок где-то рожает! Вы представляете, каково это маме?! И потому я в Инстаграме показала, что мы с дочкой лежим в хирургии, что проблемы со спиной. Была тяжелейшая шестичасовая операция. Меня часто зовут на всякого рода желтые и скандальные эфиры, спрашивают: «За сколько вы придете и поделитесь персональными сведениями?» Говорят, что готовы заплатить любые деньги. Я сказала, что таких денег не существует. Не все в этой жизни продается.

- Дочка похожа на вас по характеру?

- Чем-то похожа. Но интересы разные. Пока ее искусство не так интересует. Ищет себя. Уже пора определяться, решать, чем дальше заниматься. Я замерла и жду. Конечно, я хочу помогать до какого-то возраста, а потом надеюсь на самостоятельность. Легко и удобно жить за маминой спиной и быть таким пожизненным «клопом» - постоянно доить. Но я не люблю лодырей. Потому что всего в жизни сама добивалась.