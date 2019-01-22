Волонтеры Победы проведут акцию, посвященную снятию блокады Ленинграда

75 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинграда. В память об этой дате Волонтеры Победы проведут акцию «Ленточка Ленинградской Победы». С 23 по 27 января на улицах Санкт-Петербурга и других регионов России добровольцы будут раздавать ленточку, которая повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Символ состоит из двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого – цвет жизни.

В эти дни, по традиции, Волонтёры Победы навестят героев блокадного Ленинграда. Среди них будут Лещук Александра Петровна, которая всю блокаду участвовала в оборонительных работах, а после войны занималась разминированием пригородных территорий Ленинграда, Малышев Семен Петрович, принимавший участие в боях Ленинградского фронта и операции «Искра» и Васютин Геннадий Михайлович, служивший в истребительном батальоне Ленинградского фронта, а с 1943 года в артиллерийском полку.

Кроме этого, в течение нескольких дней в Северной столице пройдут памятные мероприятия, в которых примут участие жители и защитники блокадного Ленинграда, в том числе проживающие за рубежом. Обеспечивать сопровождение ветеранов и помощь в организации мероприятий будут добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Обратим внимание, что общественное движение «Волонтеры Победы» насчитывает 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов, 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях. Волонтеры Победы объединяют в своих рядах свыше 190 000 добровольцев по всей стране.