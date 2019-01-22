2019-01-22T16:13:36+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс стал лауреатом премии EFEA Awards

В номинации «Проект года» победил Петербургский международный экономический форум
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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В рамках VIII Евразийского ивент-форума, который проходил в Санкт-Петербурге, состоялось вручение международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. Фонд Росконгресс второй год подряд становится лауреатом премии в номинации «Организатор года». В этот раз в номинации «Проект года» победил Петербургский международный экономический форум, оператором которого является фонд Росконгресс.

Победители были выбраны по результатам рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест для проведения событий.

Премия EFEA Awards, неофициально названная участниками рынка и профессиональными СМИ «Оскаром индустрии встреч», была учреждена в 2015 году и проводится в пятый раз. - Награды вручаются компаниям и проектам федерального и регионального уровней в номинациях «Проект года», «Организатор года», «Открытие года», «Площадка года» и «Событие года». Специальным призом и дипломом награждаются ведущие компании и профессионалы отрасли, работающие в России, а также лучшие мероприятия года.

В числе лауреатов премии EFEA Awards: АО «ВДНХ», ITE Group, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), АО «Экспоцентр», фестиваль «В круге света» и др.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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