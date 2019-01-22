Турция шантажирует США: эксперт о начале международного расследования по делу расчлененного саудовского журналиста

Казалось бы, дело о зверски убитом в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналисте Джамале Хашогги сошло на нет. Все меньше СМИ вспоминают об этой истории - интерес к замученному опальному саудиту остыл. Но только не в Анкаре. Как передает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция планирует начать международное расследование этого кровавого дела, и в ближайшие дни предпримет дальнейшие шаги в этом направлении.

- Есть западные страны, пытающиеся скрыть детали этого дела. Я знаю причины, по которым они так поступают. Мы знаем и видим, какие сделки заключаются. Мы видим, как те, кто говорил о свободе прессы, теперь скрывают убийство журналиста, почуяв запах больших денег, - сказал глава турецкого МИДа. - Однако мы намерены пойти до конца. Турция подготовились к международному расследованию.

По словам Чавушоглу, Саудовская Аравия до сих пор не предоставила турецким властям никакой внятной информации об инциденте. Хотя королевство проводит собственное расследование. До сих пор остаётся без ответа запрос турецкой полиции о выдаче саудовских граждан, причастных к убийству оппозиционного журналиста. В Эр-Рияде говорили, что якобы поймали злоумышленников и намерены наказать их.

ТУРКИ ШАНТАЖИРУЮТ АМЕРИКАНЦЕВ

- Я думаю, что США просят Турцию не раскручивать эту тему. Но Анкара продолжает использовать убийство Хашогги в качестве рычага давления на Вашингтон, - рассказал «КП» специалист по Турции Икбаль Дюрре. - Если вы заметили, то после объявления Дональда Трампа о выходе американских вооруженных сил из Сирии и его телефонного разговора с Эрдоганом, тема Хашогги перестала появляться в турецких СМИ. Ни политики, ни дипломаты не говорили об этом деле. Теперь американцы снова начали юлить - после терактов, в которых пострадали американские солдаты. И турки снова заговорили о Хашогги. То есть все это своего рода показатель того, как продвигаются турецко-американские переговоры по Сирии и сирийским курдам.

НАПОМНИМ

20 октября 2018 года саудовская генпрокуратура официально признала смерть Джамаля Хашогги. При этом наследный принц Мохаммед бен Салман, которого изначально подозревали в организации убийства, по версии ведомства не виноват. Прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб рассказал, что между журналистом и людьми в консульстве якобы произошёл конфликт, в результате которого Хашогги погиб. Бен Салман якобы ничего не знал об этом, а группу киллеров сформировал бывший заместитель главы Службы общей разведки королевства Ахмед аль-Асири. Именно он, как утверждает генеральная прокуратура Саудовской Аравии, приказал доставить Хашогги в Королевство любым способом — «живым или мертвым».

Наследный принц Мохаммед бен Салман.Фото: REUTERS

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