2019-01-22T18:15:33+03:00
Звезды

Жена актера фильма "Каменская" перед смертью впустила убийцу в дом

Борис Невзоров рассказал о смерти второй жены
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Борис Невзоров. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Петр КовалевАктер Борис Невзоров. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев
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Актер Борис Невзоров, который на днях отметил 69-летие, рассказал о смерти жены Анастасии Ивановой. Убийц 34-летней звезды фильма "Не могу сказать "прощай" так и не нашли.

Борис Невзоров до сих пор не может забыть страшную трагедию, очевидцем которой оказался в 1993 году. Звезда фильмов "Каменская", "Дорогая Маша Березина" и "Новый русский романс" внезапно стал подозреваемым в убийстве второй жены.

"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Настю нашел среди этих вещей. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", - начал рассказ актер в студии программы "Судьба человека".

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Она сама впустила преступника в дом. "Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старый видеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки", - сообщил артист Борису Корчевникову подробности трагических событий 26-летней давности.

Невзоров после смерти жены остался один с маленькой дочерью. На помощь пришла бабушка Полины. Она увезла девочку в Сочи. "Мои друзья были рядом, поддерживали, за что им большое спасибо", - говорит артист.

Чтобы справиться с горем, Невзоров уходил подальше от людей "и в прямом смысле слова выл на луну от боли и чувства несправедливости". "Это неправда, что время лечит", - признался актер.

Сейчас Борис Невзоров женат в четвертый раз.Супруга на 30 лет его младше. Актер признается, что долго шел к своему счастью и мечтает о детях.

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