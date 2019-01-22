2019-01-22T17:48:37+03:00
Экономика

Банк «Сфера» открыл для малого бизнеса сервис юридических онлайн-консультаций

Теперь получить помощь специалистов можно круглосуточно через чат
Ксения БОГДАНОВА
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Банк для бизнеса «Сфера» запустил для своих клиентов новый сервис юридических онлайн-консультаций. С 22 января 2019 года клиенты могут круглосуточно связаться со специалистами через он-лайн чат и получить оперативную юридическую помощь.

Главное отличие сервиса от уже существующих подобных на банковском рынке — клиенту необязательно покупать пакет услуг или платить абонентскую плату за помощь специалиста. Консультацию юриста можно оплатить разово. При этом для держателей счетов банка «Сфера» до 14 марта действует специальная акция - клиент может получить до пяти бесплатных консультаций (в зависимости от условий обслуживания расчетного счета).

Для того, чтобы получить онлайн-консультацию, достаточно войти в чат, доступный в интерфейсе банка. Клиент задает вопрос, после чего система автоматически оценивает сложность консультации и рассчитывает ее стоимость. Если клиент согласен с предложенной ценой, его вопрос переадресуется юристу.

По словам генерального директора «Сферы» Дмитрия Костенко, банк продолжает расширять и совершенствовать ассортимент интернет-услуг для малого бизнеса, которые клиенты получают вместе с расчетным счетом.

- Все сервисы — юридические услуги, бухгалтерия, финансовая аналитика, электронный документооборот и банковские гарантии — доступны клиентам в интернет-банке сразу после открытия расчетного счета, - подчеркнул Дмитрий Костенко. - Теперь наши клиенты смогут оперативно решить любой юридический вопрос без переплаты за услуги специализированных агентств.

Клиенты банка «Сфера» смогут получить через новый онлайн-сервис не только консультации, но и другие услуги. Например, участие юриста в переговорах с партнерами, звонок юриста от имени клиента, анализ изменений в законодательстве, урегулирование вопросов с госорганами или обжалование результатов тендера.

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